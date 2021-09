Il sogno di Sofia Giuliani, quindicenne di Cupello, finisce sulla rivista “Io Donna”

Diventare una guida turistica, approfondire le lingue, la storia e la cultura del territorio è il sogno di Sofia Giuliani, la quindicenne di Cupello, che frequenta a Vasto l’ITSET “F. Palizzi” turistico e che è iscritta nel primo gruppo Giovani Castellani d’Abruzzo, formato da ragazzi di Cupello molto attivi, motivati e curiosi che vogliono scoprire il proprio territorio. La particolarità è che il desiderio di Sofia, la più giovane castellana d’Italia è finito sulla rivista “iO DONNA”, supplemento del Corriere della Sera.

“Un sogno, un privilegio, un grosso impegno o una missione. Valorizzare e tutelare fortezze, torri, rocche, bastioni e borghi fortificati, fondamenti dell’identità e del paesaggio italiano, può essere trasformato in un’opportunità per tutti di scoprire e visitare queste speciali architetture e i loro territori. Restituire il suddetto patrimonio alla comunità è stata la premessa dell’architetto Pietro Gazzola, promotore della Carta di Venezia, documento di riferimento internazionale per disciplinare la conservazione e il restauro di monumenti, siti storici e archeologici, che nel 1964 fonda l’Istituto italiano Castelli onlus (istitutoitalianocastelli.it). Una lunga storia di devozione, che da 57 anni coinvolge volontari, studiosi e imprenditori a salvaguardare questi tesori. Oggi sono quasi duemila i soci, tutti appassionati (e solo in una minima parte proprietari) tra i quali molti giovani come Sofia Giuliani, quindicenne di Cupello (Chieti) che si è iscritta con l’idea di coronare il suo desiderio: diventare guida turistica e condurre i visitatori in location dal fascino fiabesco, che rievocano storie di principesse, leggende di fantasmi, battaglie e fasti del passato. “

Giuliana Chioli, assessore di Cupello commenta sui social: “La ricerca, l'impegno e la passione per il territorio e per la storia locale riservano belle e inaspettate sorprese a tiratura nazionale! Sofia: la nostra tenacissima mascotte a Km 0!”

Il presidente del gruppo Giovani Castellani d’Abruzzo, Filippo Sammartino, impegnato nelle Giornate Nazionali dei Castelli, alla XXII edizione, che vedono domenica 26 settembre tante iniziative in Italia e in Abruzzo, dice che è grazie al prof. Lucio Giorgione, consigliere nazionale istituto nazionale, che si è formata l’idea della delegazione giovanile, primo gruppo abruzzese.

“La finalità sarà quella”, continua Filippo Sammartino” di studiare la storia di Cupello, analizzando palazzo Boschetti, Palazzo Marchione e Palazzo Chinni, i documenti storici, per arrivare ad una pubblicazione. Con la guida del prof. Giorgione, stiamo cercando di ricostruire i nuclei più antichi di Cupello, che appartenevano uno alla contea di Monteodorisio e l’altro presumibilmente ai D’Avalos, riuniti insieme quando Cupello raggiunse l’indipendenza nel 1810. In questa ricerca Sofia Giuliani avrà un ruolo importante”.