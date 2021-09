Prevenzione del diabete con i Lions Clubs Istoniensi il 26 settembre alla fiera Ambulanti in città

I Lions Club di Vasto promuovono domenica 26 settembre la campagna di screening della glicemia.

Dopo un anno di stop torna l’appuntamento con la prevenzione del diabete promosso dai Lions Clubs istoniensi, Vasto Adriatica Vittoria Colonna, Vasto Host, Vasto New Century. Domenica 26 settembre, nell’ambito degli spazi dell’area fiera della manifestazione ‘Ambulanti in città’, saranno presenti due postazioni Lions per lo screening con quattro medici e due paramedici che effettueranno la rilevazione del valore glicemico e daranno suggerimenti e consigli dalle ore 8.00 alle ore 12.00.