“Racconti Abruzzo-Molise 2021”, indetto il concorso letterario

La casa editrice indipendente Historica edizioni (www. historicaedizioni.com) in collaborazione con il sito Cultora (www.cultora.it) ha indetto il concorso letterario “Racconti Abruzzo-Molise 2021”.

La partecipazione al concorso è gratuita ed è rivolta a tutte le persone, italiane o straniere, nate, residenti o domiciliate nelle regioni Abruzzo e Molise.

L’oggetto del concorso riguarda esclusivamente la sezione narrativa.

Gli autori intenzionati a partecipare al concorso dovranno inviare racconti inediti e redatti in lingua italiana. Possono partecipare anche testi già premiati in altre rassegne, purché sempre inediti e redatti in lingua italiana.

Gli elaborati dovranno essere inoltrati all’indirizzo email raccontiabruzzomolise@ gmail.com entro e non oltre il 30 settembre p.v. in formato Word, accompagnati da nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e nome del Concorso.

Gli autori che avranno redatto i racconti considerati di maggior interesse e qualità verranno premiati da Historica edizioni con la pubblicazione in un libro che sarà disponibile nelle librerie di Abruzzo e Molise, sul sito di Historica edizioni, nelle principali fiere della piccola e media Editoria cui parteciperà l’editore, e sui principali book-stores online.

Il bando completo del concorso è consultabile all’indirizzo http://www. historicaedizioni.com/ concorso-letterario-racconti- abruzzo-molise-2021/.