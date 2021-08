Conto alla rovescia per le liste elettorali, partiti e movimenti all'opera

Scatta il conto alla rovescia per completare la composizione delle liste a sostegno dei candidati sindaci in corsa alle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre prossimi a Vasto: in corsa ci sono l'attuale primo cittadino Francesco Menna (centrosinistra), Guido Giangiacomo (centrodestra), Dina Carinci (M5S e progetto civico ChiAmaVasto), Alessandra Notaro (La Buona Stagione), Angela Pennetta (movimento civico L’Arcobaleno) e Anna Rita Carugno (Movimento Ora, rispetto per tutti gli animali).

Scade il 4 settembre alle 12 il termine per la presentazione della documentazione necessaria alla segreteria del Comune. Movimenti e partiti in moto per la raccolta delle firme necessarie per le presentazioni e tanti adempimenti a carico degli uffici coordinati dal segretario generale, Anna Lucia Mascioletti . " Sul sito istituzionale del Comune di Vasto sono state pubblicate le istruzioni del Ministero dell’Interno per la presentazione e l’ammissione delle candidature", spiega Mascioletti. Sono illustrate le norme che regolano il procedimento di preparazione e presentazione delle candidature nonché del loro successivo esame da parte delle Commissioni elettorali circondariali.