'Scrittori in Piazza' per una volta cambia location, appuntamento ai Giardini d'Avalos

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Sabato 10 luglio "Scrittori in piazza" subirà una variazione di luogo e di orario e si sposterà alla Terrazza dei Giardini d'Avalos dove alle ore 19 la scrittrice Rita D'Amico presenterà il libro "Amori oggi. Piaceri e tormenti del dating online" ed. IL MULINO

Con Eide Spedicato Iengo

Rita D’Amico, psicoterapeuta, è ricercatrice presso l’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del Cnr. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo: «Le colpe degli amanti» (Il Mulino, 2001), «Le relazioni di coppia. Potere, dipendenza, autonomia» (Laterza, 2006), «Le amicizie erotiche» (Angeli, 2015) e «Amori e infedeltà» (Angeli, 2017).

Eide Spedicato Iengo è docente di Sociologia Generale presso l'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti.

Milioni di persone nel mondo cercano amore, sesso e amicizia attraverso siti Internet e applicazioni per gli incontri. Chi sono e quanti di loro trovano effettivamente ciò che desiderano? Cosa accade alle coppie che nascono in rete quando passano nella vita reale? Gli intermediari virtuali promettono nuove opportunità, piaceri mai provati prima e tanta libertà, ma portano anche con sé vecchie ansie e nuovi rischi. Per aiutarci a comprendere le nuove forme dell’amore 4.0, Rita D’Amico esplora il mondo mutevole e complesso del dating online, raccontando anche le storie di chi questo mondo lo abita.

Vi aspettiamo

Germana ed Emanuela