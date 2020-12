Breccia di Porta Pia, 150 anni fa e ricordo dell'eroe vastese Antonio Bosco: seminario al 'Palizzi'

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Si è tenuto all’Istituto “Filippo Palizzi” di Vasto un seminario storico in occasione del 150° della “Breccia di Porta Pia”.

Ad organizzare l’evento il circolo Vastophil che, attraverso l’edizione di un annullo postale, ha colto l’occasione per celebrare la figura del concittadino Antonio Bosco che perì in seguito a quei tragici eventi. A delineare i tratti del particolare contesto storico l’intervento del Generale dell'Arma dei Carabinieri Antonio Rastelli, che ha saputo sintetizzare con competenza a 2 classi quarte dell’indirizzo economico la valenza politica di quei tumultuosi eventi militari e diplomatici attraverso mappe e documentazione fotografica.

Il presidente di Vastophil Giuseppe Galasso ha poi illustrato con passione agli alunni la figura di Antonio Bosco per mezzo di un ricco corredo documentario e lo stesso ha inoltre sottolineato quanto la filatelia contribuisca a tenere traccia silente delle varie fasi storiche.

Prezioso e discreto l’intervento della prof.ssa Gabriella Izzi Benedetti, presidente della Società Vastese di Storia Patria, la quale ha sottolineato la valenza educativa degli studi storici per le nuove generazioni anche come investimento per l’avvenire.

Ad estendere i saluti dell’amministrazione comunale il saluto del vice sindaco Giuseppe Forte, assessore alla Cultura. A coordinare l’iniziativa didattica il prezioso lavoro del dirigente scolastico Nicoletta Del Re e del prof. Roberto Montanaro.