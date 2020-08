Eventi culturali estivi: spiccano il Premio Vasto e 'I Concerti di Mezzanotte'

Spiccano il Premio Vasto d'Arte Contemporanea e la rassegna 'I Concerti di Mezzanotte' tra gli eventi culturali estivi programmati a Vasto.

Nel corso di una conferenza stampa sono stati il sindaco Francesco Menna ed il vice sindaco ed assessore alla Cultura Giuseppe Forte, unitamente ad Annamaria Di Paolo, presidente del C.D.A. della Scuola Civica Musicale 'Ritucci Chinni', al direttore artistico Raffaele Bellafronte, al prof. Gianni Oliva del Centro Europeo di Studi Rossettiani e ad Alfredo Bontempo e Bruno Scafetta, curatori del Premio Vasto, a parlarne.

“Siamo tra le città in Abruzzo che mantengono vive le tradizioni e sono soddisfatto - ha dichiarato il sindaco Menna - di poter confermare anche per quest’anno eventi come i Concerti di Mezzanotte, il Premio Vasto e iniziative culturali che da anni rappresentano un appuntamento fisso per l’estate vastese”.

Sabato, con buoni riscontri di pubblico, ha preso avvio l’undicesima edizione de 'I Concerti di Mezzanotte', organizzati dalla Scuola Civica Musicale con appuntamenti che andranno avanti fino al 13 agosto. "La splendida cornice dei Giardini di Palazzo d’Avalos - ha detto in merito l'assessore Forte - richiama ogni anno turisti e tanti cittadini vastesi. L’orario scelto per l’inizio dei concerti, le 23:55, permette di intercettare una platea attenta. Quest’anno per partecipare è obbligatoria la prenotazione”.

"I concerti - ha ricordato Annamaria Di Paolo - sono gratuiti. Con questa iniziativa riusciamo a promuovere la musica, uno dei compiti della Scuola Civica”.

“Quest’anno è stato difficilissimo organizzare eventi - ha concluso Raffaele Bellafronte - è stata una grande sfida, ma anche un successo".

Venerdì 7 agosto, alle ore 19, taglio del nastro per l'edizione 2020 del Premio Vasto, per la prima volta completamente dedicata alle opere d’arte acquisite nella sua storia, una vasta e importante collezione di dipinti, sculture, fotografie e opere digitali che vanno dagli anni Sessanta agli anni Duemila. “Ringrazio l’Amministrazione comunale - ha detto il presidente del Comitato organizzatore, Alfredo Bontempo - unica fonte economica, ormai, del Premio. Siamo stati bravi a realizzare una edizione che sarà anello di congiunzione tra passato e futuro. La mostra è curata dai critici Lorenzo Canova e Carlo Fabrizio Carli che hanno avuto un lungo rapporto con il Premio Vasto”. Verranno presentate le articolate vicende delle acquisizioni che si sono susseguite negli anni, rese possibili dall’impegno costante di Roberto Bontempo, presidente del Premio fino alla sua scomparsa avvenuta due anni fa. Nel catalogo della mostra saranno pubblicate per la prima volta tutte le opere della collezione del Premio Vasto.

Sabato 8 agosto alle ore 19 ai Giardini D’Avalos presentazione del Volume "Abruzzo. Cultura e letteratura dal Medioevo all’Età Contemporanea" di Gianni Oliva e Carlo De Matteis. “Il volume nato dalla collaborazione tra l’Università di Chieti e quella dell’Aquila, ripercorre - ha spiegato Oliva - la vicenda letteraria culturale dell’Abruzzo dalle origini all’età contemporanea. Un lavoro che tende a mettere in evidenza come, la letteratura abruzzese, nel corso dei secoli, si è disposta sull’asse culturale dei grandi centri”.

Giovedì 13 agosto alle ore 18, infine, ai Giardini d'Avalos, inaugurazione della Mostra dello scultore Paolo Spoltore “Coronavirus 2020. Cento giorni”, trenta opere in ferro e pietra. "La visita ai Giardini - ha chiuso l'assessore Forte - sarà ancora più accattivante".