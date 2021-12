Servizio Civile Universale: pubblicato il Bando

"Far crescere i giovani. Far crescere l'Italia.": è questo lo slogan che emerge dalla locandina pubblicata a corredo di un post sulla pagina Facebook della Proloco Cupello, con cui si annuncia la pubblicazione del Bando per la selezione di operatori volontari per il Servizio Civile 2022-2023.

A Cupello sono due i posti disponibili per giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (non compiuti al momento della presentazione della domanda) che vorranno vivere quella che viene definita nel post "una meravigliosa esperienza di cittadinanza attiva, un’occasione di crescita e formazione per entrare a far parte della grande famiglia Pro Loco".

“Il cibo identità culturale: l’Abruzzo e la sua cultura gastronomica” è il tema del progetto che chi vorrà potrà approfondire durante l’anno in cui si presterà servizio.

Per gli aspiranti volontari, dunque, il termine per la presentazione della domanda di ammissione, che dovrà avvenire esclusivamente tramite la piattaforma Domande on Line (DOL) al sito https://domandaonline.seviziocivile.it, è fissata al 26 gennaio alle ore 14:00.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla locandina e al sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it ed è inoltre possibile contattare la Biblioteca comunale di Cupello al numero 0873/316822, a partire da lunedì 3 gennaio.