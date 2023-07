Positivi riscontri dell’evento con “Spiagge senza rifiuti” e con il laboratorio ambientale Ricoclaun sulla decomposizione dei materiali

Si è tenuto a Casalbordino Lido presso la struttura Finis Terrae il 9 luglio l’evento Operazione Ccleaner “Spiagge senza rifiuti”, organizzato da Kinetic Abruzzo Fisching Club Vasto con la preziosa collaborazione della Asd Lifestyle Victory Ps1 Scuola Portieri, con il Patrocinio del Comune di Casalbordino.

“Abbiamo fondato quest’associazione quest’anno” ha raccontato Diulio Di Francesco presidente della Fisching Club Vasto, “in collaborazione con la Kinetic Abruzzo di Lanciano. Siamo 130 iscritti e stiamo cercando di promuovere eventi sportivi di salvaguardia ambientale per i più giovani ma anche per i diversamente abili. Oggi al lido di Casalbordino abbiamo promosso una raccolta dei rifiuti nella pineta raccogliendo 110 kg di spazzatura.” Soddisfatto l’assessore Americo Tiberio presente alla manifestazione e disponibile a ripetere l’iniziativa a settembre.

C’è stata anche la partecipazione straordinaria della Odv Ricoclaun che ha realizzato con la presenza dei clown Eric, Sampei, Buondì e Pallino un laboratorio ambientale con i bambini, realizzando insieme una linea del tempo delle risorse materiali, con indovinelli e giochi, mettendo in correlazione vari rifiuti, date di decomposizione e didascalie per far capire l'importanza della raccolta differenziata, del riuso e riciclo dei materiali. I bambini hanno detto di essersi divertiti molto ma di aver anche imparato cose nuove.