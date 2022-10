Cinghiali, continuano gli avvistamenti sulla costa

L’irruzione di un branco di cinghiali dentro una scuola a Bussi, durante l’ora di lezione, ha riportato l’attenzione sulla convivenza con gli animali selvatici e i danni e pericoli causati soprattutto dai cinghiali. Dopo l’episodio scolastico nella stessa Bussi in poche ore sono stati diciotto gli esemplari di cinghiale abbattuti.

Sul comportamento da tenere in caso di incontri con l’animale selvatico si è soffermata di recente la deputata Daniela Torto, rieletta con il Movimento 5 Stelle nelle elezioni del 25 settembre. Consigli di prudenza e attenzione pubblicati dopo che “escursionisti tedeschi hanno vissuto una disavventura lungo il sentiero Valle Giumentina, trovandosi braccati da un branco di lupi”. “È importante dunque che tutti i cittadini prendano coscienza della situazione e siano prudenti – ha scritto Torto sottolineando che è “indispensabile fare molta attenzione, evitare percorsi in solitaria soprattutto di notte, non lasciare fuori casa i propri animali da compagnia e prestare attenzione ai bambini che giocano fuori casa nel tardo pomeriggio”.

Consigli e raccomandazioni che, in larga parte, sono estendibili anche alla convivenza con i cinghiali. È stato segnalato un branco di dieci cinghiali sulla statale 16 nei pressi del lungomare di Casalbordino, gli animali sono stati visti pascolare sulla rotonda che immette verso il lido. È questo l’ultimo avvistamento rilevante a Casalbordino.

A settembre dell’anno scorso il sindaco di Casalbordino Filippo Marinucci fu tra i primi cittadini che firmarono ordinanze per “l’attivazione del piano di controllo e caccia di selezione al cinghiale in prossimità della rete viaria principale, delle aree urbane e peri-urbane” e “nelle zone immediatamente limitrofe”.

In passato tra gli episodi più rilevanti ci fu una mamma con bimbo piccolo inseguita e braccata sul lungomare in pieno giorno, la mandria filmata da un autotrasportatore sempre in pieno giorno sulla statale16, ben 11 esemplari fotografati nei pressi del casello autostradale e il cinghiale filmato nel parcheggio di un supermercato. In una delle zone del paese in cui ci sono state diverse segnalazioni dei cittadini della presenza (soprattutto) notturna di cinghiali.