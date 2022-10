Aspettando la realizzazione del nuovo canile municipale di Vasto

Un proficuo incontro si è tenuto in Municipio tra le associazioni di volontariato “Amici di zampa” e “Rispetto per tutti gli animali” con l’assessore comunale alle Politiche per la difesa e la tutela degli animali, Paola Cianci.

Nel corso dell’incontro, al quale hanno preso parte anche alcuni medici veterinari e il consigliere comunale Francesco Del Viscio, sono state portate all’attenzione dell’Amministrazione municipale diverse problematiche che affliggono gli animali d’affezione presenti sul territorio comunale.

In primis, si è discusso della non più tollerabile situazione di degrado in cui versa il canile municipale di Vasto, nonostante l’impegno costante degli operatori che vi lavorano all’interno e dei volontari che si alternano per portare un po’ di contatto umano, svago e conforto ai tanti amici a quattro zampe reclusi in canile a causa dei continui abbandoni sul territorio.

In merito alla realizzazione dell’attesissimo nuovo canile municipale in località Cipranneto, l’assessore Cianci ha assicurato che l’iter procedurale è in corso e, dopo l’acquisizione degli ultimi pareri necessari, il progetto sarà portato in Consiglio comunale per l’approvazione definitiva nel giro di un mese. L’associazione “Amici di zampa” ha ribadito che la realizzazione del nuovo canile non è più procrastinabile. Per far fronte ai tanti problemi in cui versa il rifugio di località Vallone Maltempo, i volontari sono riusciti ad ottenere l’impegno immediato del Comune ad inviare degli operai nel fatiscente canile per effettuare i più urgenti interventi di manutenzione.

Grazie alla collaborazione tra Amministrazione comunale, “Amici di zampa”, “Rispetto per tutti gli animali” e medici veterinari del territorio, è stato frattanto avviato un progetto di sensibilizzazione che, tenendo conto del reddito Isee dei cittadini, promuova la microchippatura e la sterilizzazione del maggior numero possibile di cani e gatti per evitare il costante abbandono sul territorio di animali domestici, con conseguente incremento del triste fenomeno del randagismo.

Dall’incontro tra le associazioni di volontariato e l’Amministrazione comunale è altresì emersa la necessità di avviare mirati percorsi di educazione civica e alternanza scuola-lavoro negli istituti superiori di Vasto.

Tra gli impegni presi dal Comune figura anche la realizzazione di tre aree di sgambamento per cani: una sarà attivata nella parte alta della Villa comunale, un’altra all’interno della Villa dinamica nel quartiere San Paolo e un’altra ancora tra via Ciccarone e via del Porto. Congiuntamente dovrà essere sistemato e bonificato l’unico sgambatoio per cani oggi esistente in città, quello a ridosso della rotatoria di Sant’Onofrio.

Tra un mese circa le associazioni di volontariato torneranno ad incontrare l’assessore Cianci per valutare lo stato dell’arte degli impegni presi dal Comune.