Inizia la fase attuativa di “Abruzzo regione del benessere”

Sono ufficialmente al lavoro gli “esperti” incaricati dall’Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente (Arta), di sviluppare il progetto multidisciplinare “Abruzzo regione del benessere”.

Espletata la selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta da Arta in qualità di soggetto attuatore del progetto strategico nel programma di mandato della Regione Abruzzo, è partita la fase operativa ed esecutiva, grazie al supporto di professionisti che forniranno il loro contributo qualificato all’attuazione del progetto. Lo faranno, rispettivamente, nel campo della formazione, della promozione territoriale, storia e cultura locale, nutrizione, educazione motoria e nelle attività di ricezione turistico e alberghiera. Il 22 ottobre gli “esperti” hanno incontrato i ragazzi delle scuole nell’ambito dell’evento sportivo di caratura internazionale “One Hundred Trail World Series” che fa tappa in Abruzzo con un villaggio allestito in piazza San Bernardino a L’Aquila, da venerdì a domenica.

“Prende corpo la fase attuativa del progetto Abruzzo regione del Benessere – ha dichiarato il direttore generale di Arta, Maurizio Dionisio – e già da stamattina gli esperti selezionati dall’Agenzia, in qualità di soggetto attuatore della legge regionale, sono al lavoro per tenere dei cicli di lezioni per i ragazzi delle scuole dell’aquilano, in materia di educazione ambientale, formazione per l’orientamento motorio e sportivo, storia e cultura locale”.

Coordinatore del gruppo di lavoro è Massimo Desiati, esperto in materia turistica e promozione territoriale. Giornalista freelance e libero professionista, Desiati ha ricoperto più incarichi istituzionali ai livelli regionali, provinciali e comunali. Tra questi, il ruolo svolto quale Assessore della Regione Abruzzo con delega al Turismo, all’Ambiente, all’Energia ed al Territorio (Urbanistica).

L’esperto in storia e cultura locale selezionato da Arta è Marco Patricelli, consulente storico per la RAI, giornalista, cultore della materia presso l’Università degli studi “Gabriele D’Annunzio” – dipartimento di lettere, arti e scienze sociali – e autore di numerosi testi storici. Su incarico del Quirinale ha tenuto la relazione storica di fronte al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione delle celebrazioni ufficiali del 73º anniversario della Liberazione (2018).

Sergio Lo Re, esperto in educazione motoria, metterà a disposizione del progetto le sue competenze nel campo dello sport e della salute, dell’educazione fisica e sportiva, in virtù di un’esperienza comprovata e ventennale come preparatore atletico di numerose società sportive. Ex allenatore dell’Aquila 1927, Lo Re ha guidato tutte le compagini giovanili rossoblù: Giovanissimi, Allievi e Berretti.

Emilio Schirato è l’esperto in attività di ricezione turistico-alberghiera. CEO di uno tra i più noti hotel pescaresi e amministratore delegato del Gruppo Schirato Hotels, è stato presidente per la provincia di Pescara di Federalberghi, nonché vicepresidente e membro del Consiglio di Amministrazione della S.A.G.A. Spa, società regionale di gestione dell’aeroporto d’Abruzzo.

Esperto di ambiente, infine, è Sergio Croce, coordinatore del progetto, laureato in scienze ambientali, già funzionario Arta. Specializzato nei sistemi di gestione ambientale e nelle relative verifiche ispettive, Sergio Croce di occupa da sempre di EMAS, strumento creato dalla Comunità europea al quale possono aderire volontariamente le organizzazioni per valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali. A lui sarà affidato il compito di individuare gli aspetti e i criteri ambientali che confluiranno nelle linee guida per il rilascio della certificazione “Abruzzo regione del benessere” alle strutture ricettive della regione.

A loro, si unirà nei prossimi giorni un’altra figura professionale, la cui selezione è ancora in corso, esperta nel campo della nutrizione.

“Le professionalità incaricate – ha spiegato il direttore tecnico di Arta e responsabile del progetto, Massimo Giusti – avranno come compito principale quello di tracciare le linee guida che definiscano le modalità di acquisizione di una specifica certificazione attraverso precisi disciplinari. Un’attestazione – ha concluso il direttore tecnico – che testimoni l’aderenza delle buone pratiche poste in essere dai soggetti interessati ai valori e i principi ispiratori del progetto”. Tra le azioni progettuali, anche la creazione di una bio-bank, una banca dati per studiare le caratteristiche metaboliche, genomiche, funzionali e nutrizionali dei nonagenari e centenari abruzzesi per finalità di ricerca, con l’obiettivo di applicare tutte le conoscenze associate alla longevità degli abruzzesi e trasferirle all’intera popolazione. La bio-bank rientra anche tra gli obiettivi di un altro importante progetto scientifico denominato “Il buon uso degli spazi verdi e blu per la promozione della salute e del benessere” (progetto ammesso al finanziamento dal Ministero della salute che integra con risorse nazionali gli interventi del Pnrr) che vede Arta tra le Agenzie regionali coinvolte assieme ad Arpa Calabria ed Emilia-Romagna, con il coordinamento scientifico dell’Istituto superiore di sanità.