Concluso il progetto “Diamoci una Mossa” dell’Ambito Sociale Ecad 14

Si è concluso il progetto: “Diamoci una Mossa” con la conferenza a Monteodorisio. Il progetto ideato dall'Ambito Sociale Ecad 14 composto da 21 comuni dell'Alto Vastese, che vede il Comune di Monteodorisio comune Capofila.

“Ringraziamo innanzitutto la Regione Abruzzo, che ha permesso lo svolgimento del progetto grazie ai fondi di Giovani 2020 resi disponibili dalla Presidenza del Consiglio.” Ha commentato il Sindaco di Monteodorisio, Catia Di Fabio. “Il progetto ci ha consentito di promuovere spazi di integrazione e socializzazione attraverso lo SPORT per i giovani dell'Ente d'Ambito 14, che hanno avuto l'opportunità di sperimentarsi in diverse discipline sportive: dalla pallavolo, al calcio, alla bicicletta, al Muay Thai e lancio del Fresbee. Lo sport inteso anche come risorsa educativa integrale e veicolo di Inclusione.

Ringraziamo tutte le ASD coinvolte: Sportland Gissi, Officina84, Sulle orme dei Sanniti, Football di Guimi. Un grazie speciale a Matteo Cavagnini, campione della nazionale paraolimpica di Basket, Ringraziamo l’ANFFAS Vasto e tutti i promotori dell'iniziativa "Una Vela per tutti": lo skipper Rocco Divitofrancesco, le associazioni "Orizzonti Futuri", "Invelaconnoi", il porto di Marina Sveva e il Comune di Vasto. Grazie di cuore a tutti i volontari e i ragazzi della Barcolana, a cui abbiamo conferito uno speciale riconoscimento e ai ragazzi rifugiati ospiti delle Comunità di Carunchio e Guilmi. Grazie all’Associazione Dinamiche Inclusive, per la collaborazione nella fase esecutiva delle attività del progetto. Grazie a tutti i relatori: Giuseppe Soria, Luigi Di Lello, Terenzio Rucci,Rocco Divitofrancesco e Catia Tinari.”