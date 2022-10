200 mila euro a Scerni dal Pnrr per assumere nuovi tecnici

"Approvato in giunta comunale l'iter per inserire all'interno della struttura comunale ben tre profili: due tecnici ed uno per la rendicontazione dei progetti legati al Pnrr". Ad annunciarlo è il sindaco di Scerni Daniele Carlucci che spiega come "attraverso e grazie alla pianificazione avviata da questa amministrazione relativamente ai bandi del Pnrr, il Ministero per il Sud per la Coesione Territoriale ha premiato il nostro lavoro di programmazione aggiudicando al Comune di Scerni circa 200 mila euro per contrattualizzare professionisti capaci di portare avanti le progettualità già avviate e sviluppare i prossimi futuri bandi del Pnrr".

"Abbiamo approvato in giunta e pubblicato il primo avviso per assumere i primi due professionisti tecnici - spiega l'assessore alla Pianificazione territoriale Marco D'Ercole - al fine di rafforzare l'Ufficio Urbanistico del Comune di Scerni e velocizzare alcune specifiche procedure richieste. Il nostro buon lavoro di pianificazione è stato riconosciuto e premiato dal Ministero attribuendo specifiche risorse del Pnrr da utilizzare nei prossimi anni al fine di reperire nuove risorse professionali. Questo periodo è fondamentale – concludono Calucci e D'Ercole - per programmare e pianificare le prossime opere ed interventi utili per ammodernare e rendere più fruibile la nostra comunità cittadina".