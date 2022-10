“Non abbiamo più tempo, i lavori partano immediatamente”

È notizia di questi giorni l’assegnazione per l’anno in corso di fondi da parte della Regione Abruzzo per “interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza ed il rischio idrogeologico”. Spesa complessiva € 13.746.000,00 si legge nella nota inviata alla stampa dalla Regione.

Nel vastese sono stati assegnati fondi per opere sui tratti di costa di Vasto (località Vignola, difesa dalla erosione costiera), Torino di Sangro (realizzazione, manutenzione e rifioritura delle scogliere) e Casalbordino (realizzazione, manutenzione e rifioritura delle scogliere). 3 milioni e 500 mila euro sono i fondi assegnati per Vasto, 300.000 per Torino di Sangro e 250.000 per Casalbordino.

Il lungomare di Casalbordino soffre da tanti anni una vera emergenza erosione, negli ultimi anni cedimenti e crolli hanno interessato persino il manto stradale. L’allarme è forte, come ribadito dall’amministrazione guidata dal sindaco Filippo Marinucci e dagli operatori economici intervenuti alla tavola rotonda dello scorso luglio con il sottosegretario regionale D’Annuntiis. Torna a chiedere celerità e interventi strutturali il responsabile SIB Abruzzo Alfredo Di Rito. Sono “fondi già stanziati oltre un anno fa” e sono “inutili annunci senza vedere in opera quanto già era stato deciso da tempo”, i lavori “sarebbero dovuti iniziare almeno all’inizio della stagione ormai passata” dichiara Di Rito.

“Spero che questi lavori possano partire immediatamente, vista l’emergenza sul lungomare di Casalbordino” aggiunge Di Rito sottolineando che “sono fondi per opere strutturali sul lungomare sud in cui sono già presenti vasche e devono continuare l’opera di manutenzione prevista, già a rilento da anni”. La speranza dei balneatori è che finalmente questi lavori possano partire prima della stagione invernale. “Non abbiamo più tempo - è il grido d’allarme del responsabile SIB Abruzzo – non possiamo aspettare che ci siano prima danni anche alle strutture comunali e poi intervenire”.