Oscar dell’Ecoturismo al Comune di Pollutri

Nel corso della 59° edizione di TTG Travel Experience 2022 di Rimini, il Comune di Pollutri è stato premiato con l'Oscar dell'EcoTurismo per l'ecosostenibilità della Riserva Naturale Bosco di Don Venanzio, per la capacità di integrarsi nel progetto di mobilità Costa dei Trabocchi MOB.

A ricevere il premio è stato il sindaco, Nicola Mario Di Carlo, a margine della tavola rotonda sull'ecoturismo 4.0, tra transizione ecologica e innovazione digitale.



Il progetto Costa dei Trabocchi MOB permette di collegare la Via Verde con i principali attrattori culturali, ambientali ed enogastronomici dell’entroterra collinare, la cosiddetta terra di mezzo tra la montagna e il mare.



"Il premio è il giusto riconoscimento all'impegno di questi anni per puntare alla valorizzazione del territorio attraverso un turismo sempre più sostenibile e alla valorizzazione delle nostre eccellenze agroalimentari.” Ha commentato il sindaco Di Carlo, “È un grande orgoglio per tutti noi vedere premiata la Riserva Bosco di don Venanzio tra le buone pratiche di turismo sostenibile in Italia".