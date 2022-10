Casalbordino, bando per sostegni a nuove attività e nuove residenze nel territorio

Agevolare chi intende trasferirsi nel territorio comunale, nuovi cittadini che potranno essere protagonisti e vivacizzare il tessuto sociale e culturale, permettere alla comunità di essere sempre più viva con nuovi arrivi.

È uno degli obiettivi del bando pubblicato dall’Amministrazione Comunale di Casalbordino.

L’altro pilastro è il sostegno alle attività imprenditoriali, aiutare a costituire nuove attività economiche. Nell’attuale contesto di emergenza economica, dovuta prima alla pandemia e ora al caro energia, può apparire un’impresa difficilissima. Ma ogni impresa che apre, ogni nuova attività produttiva in questo periodo storico può essere preziosa ed importante, un segnale di speranza e di resilienza alle crisi.

I contributi saranno finanziati, si legge nell’avviso pubblico, dal “Fondo di sostegno Comuni marginali di cui al D.P.C.M. 30 settembre 2021, pubblicato sulla G.U. n. 296 del 14.12.2021, relativamente all’ annualità 2021”.

Questi i dettagli delle due categorie di interventi:

-Categoria di intervento “A”: Art. 2, comma2, lett. b) del DPCM 30.09.2021:

Avvio di nuove attività commerciali, artigianali e agricole ovvero attività già esistenti che intraprendano nuove attività economiche, purché abbiano un’unità operativa ubicata nel territorio del comune di Casalbordino.

-Categoria di intervento “B”: Art. 2, comma 2, lett. c) del DPCM 30.09.2021: Trasferimento della residenza e dimora abituale nel comune di Casalbordino, a titolo di concorso per le spese di acquisto o ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale, per un importo non superiore a euro 5.000,00.

È possibile inviare la richiesta di partecipazione al bando compilando il modulo disponibile sul sito web istituzionale https://www.casalbordino.info/avviso-pubblico-per-la-concessione-di-contributi-a-fondo-perduto-a-valere-sul-fondo-sostegno-comuni-marginali-di-cui-allart-2-comma-2-lett-b-e-c-del-d-p-c-m-30-settembre-2021-g-u-n/ “entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16 dicembre 2022”.