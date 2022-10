Plus500: il broker sbarca anche in NBA, arriva la partnership con i Chicago Bulls

I Chicago Bulls, uno dei club più conosciuti e rappresentativi dell NBA, hanno annunciato di aver sottoscritto una partnership con il broker Plus500, andando ad alimentare il sempre più frequente binomio tra finanza e sport. Con questo accordo il broker, che è sicuramente tra i più utilizzati al mondo, tenta così di espandere la conoscenza del proprio brand negli USA e di conseguenza poi nel resto del mondo, essendo spesso quello americano un mercato trainante. Con questo accordo Plus500 è divenuto così global partner ufficiale dei Chicago Bulls.

Si tratta di una sponsorizzazione importante perché il logo di Plus500 è il principale a comparire sulle maglie della squadra. Oltre a questo, il broker beneficerà anche del titolo di “Official Global Online Trading Partner” che gli consentirà di avere un ruolo privilegiato nel proporsi come piattaforma per il trading online alla community dei tifosi della squadra. In generale questa è una strada che è già stata tracciata anche in altri Paesi, Italia compresa, da altre piattaforme e che porta evidentemente dei frutti importanti in termini di visibilità.

Caratteristiche di Plus500

Come spiegato nella guida al broker plus500 presente sul portale specializzato Tradingonline.it, questa piattaforma viene apprezzata dagli investitori soprattutto per i numerosi servizi che offre che la rendono accessibile a tutti. Per prima cosa si tratta di un broker ampiamente certificato, autorizzato ad operare anche in Italia, regolamentato da una doppia licenza internazionale FCA e CySec. Questo significa che, in termini di sicurezza e affidabilità, è equiparabile ad una banca online e prevede sempre la separazione dei fondi dei clienti dagli utili della piattaforma.

Inoltre questo broker presenta alcune funzionalità molto interessanti, come ad esempio:

Modalità demo .

. Disponibile su App.

Diverse tipologie di conto.

Utilizzo della leva finanziaria .

. Strumenti di tutela.

Assenza di commissioni.

Spread contenuti.

La modalità demo consente di effettuare delle simulazioni di investimento e di vedere quali risultati avrebbero ottenuto nel corso del tempo. Questa funzionalità ha due grandi vantaggi: permette agli investitori di acquisire dimestichezza con la piattaforma e di testare diverse strategie di investimento. Si tratta di una funzionalità offerta da diversi broker ma Plus500 ha il vantaggio significativo di non richiedere un deposito minimo effettuato per utilizzare questo strumento, a differenza di quanto avviene su altre piattaforme.

Per utilizzare la modalità demo è quindi richiesta solo una rapida registrazione al portale, mentre il deposito minimo (che corrisponde a 100 euro) è necessario solo per passare al conto reale. I servizi della piattaforma sono accessibili tramite la pagina web oppure scaricando l'apposita App per smartphone e tablet, disponibile sia su Android che su iOS. Inoltre la piattaforma permette agli utenti di scegliere tra tre tipologie di conto: quello professionale (pensato per i trader professionisti), quello al dettaglio (apribile da tutti) e il demo.

Plus500: quali strumenti offre

Chi investe tramite Plus500 può avvalersi dell'utilizzo delle leve finanziarie, nei termini previsti dalle normative vigenti. Queste nello specifico permettono di operare con un massimo di 2:1 per le criptovalute, 30:1 per le coppie di valute principali (forex), 20:1 per materie prime e coppie di valute secondarie e 5:1 per il mercato azionario. Plus500 presenta anche uno strumento di tutela degli investitori, detto "chiusura operativa del margine" che chiude in automatico le posizioni aperte da un investitore se queste vanno oltre al 50% di valore perso, in modo da tutelare il capitale restante.

La compravendita degli asset non è soggetta alla presenza di commissioni ma è previsto soltanto uno spread ridotto tra il prezzo di acquisto di un titolo e quello di vendita. Nel caso di Plus500 questo differenziale tra il valore di acquisto e quello di vendita è molto contenuto, in linea con i migliori del settore. In generale questo broker è quindi decisamente molto interessante, in quanto prevede delle funzionalità utili e la possibilità di utilizzare grafiche intuitive. Ovviamente questo non toglie il fatto che gli investimenti presentano sempre un certo grado di rischio.

Di conseguenza è molto importante procedere sempre con molta attenzione, operando prima dei test con importi contenuti. E' inoltre importante per chi desidera investire attraverso il trading online, mantenere sempre un adeguato grado di informazione in materia e seguire le novità più importanti del settore.