Accordo tra Poste Italiane e Confindustria Chieti-Pescara: servizi alle imprese più convenienti

Siglato accordo tra Poste Italiane e Confindustria Chieti-Pescara grazie al quale le 800 aziende associate potranno usufruire di servizi e prodotti innovativi.

Da oggi i soci pescaresi e teatini di Confindustria, tramite gli oltre 200 uffici postali presenti nel territorio delle due provincie, potranno beneficiare di molteplici servizi e prodotti in mondo conveniente e funzionale alle singole esigenze.

Due su tutti è Poste Delivery Business Prepagata, ossia un servizio di corriere espresso nazionale e internazionale, associati all’e-commerce, e Pick up Light per il ritiro della corrispondenza destinata in Italia o all’estero.

Inoltre, saranno messe a disposizione delle aziende Microsoft 365 Business e Data Certa Digitale, oltre a Codice Postepay che consente l’accettazione delle transazioni economiche CardNot Present eseguite con l’utilizzo delle carte Postepay.

Naturalmente sarà disponibile il servizio Pos Postepay tramite il quale accettare nel proprio punto vendità o in mobilità i pagamenti Mobile Pos effettuate con carte di pagamento aderenti ai circuiti, di cui si è richiesta l’abitazione, o Conto Banco Posta Business Link che permette di gestire incassi e pagamenti sul web e pp.

Non poteva certo mancare la Posta Elettronica Certificata, divenuta indispensabile per inviare e-mail e allegati in piena sicurezza, e al servizio cloud di “Servizi di Conservazione e Gestione documentale” per detenere i documenti in forma digitale.

“La digitalizzazione è un driver di crescita imprescindibile per il sistema delle imprese” ha dichiarato Silvano Pagliuca, presidente di Confindustria Chieti Pescara.

“Abbiamo fortemente voluto questo accordo - conclude Pagliuca -perché Poste Italiane offre con i suoi prodotti innovativi un grande supporto al manifatturiero e inoltre permette alle piccole aziende di realizzare una serie di importanti progetti nella logistica, grazie all’ampia presenza sul territorio. Poste Italiane rappresentano un punto di confluenza e di integrazione delle reti logistiche e del e-business al servizio del Paese”.