Cia Abruzzo: marchio Igp Abruzzo per l'olio extravergine d'ulivo

La CIA, Agricoltori Italiani Abruzzo, organizza Martedì 11 Ottobre, alle ore 10.00, presso la sala E. Camplone della Camera di Commercio Chieti Pescara, in via Conte di Ruvo, un incontro dove si parlerà del riconoscimento del marchio IGP Abruzzo dell’olio extravergine di oliva per iniziare i lavori che daranno il via all'iter burocratico per arrivare a tale riconoscimento.

Nel corso dell'incontro verrà costituito il Comitato Promotore, con l'elezione del Presidente e dei soggetti componenti del comitato, il quale avrà il compito di stilare il disciplinare dell'IGP Abruzzo dell'olio di oliva extravergine da presentare al Mipaaf.

Il riconoscimento dell'1GP per l'olio extravergine di oliva abruzzese, rappresenta un potenziale strumento di valorizzazione della produzione. L'obiettivo della CIA, anche in Abruzzo, è di dare l'opportunità agli oli del territorio e quindi ai produttori, un marchio di tutela ampio, con una denominazione geografica nota, che dia maggiore visibilità e istintività al prodotto.