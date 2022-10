Rifiuti, un po’ di civiltà ciascuno non farebbe male a nessuno

La saggezza popolare sottolinea che un po’ ciascuno non fa male a nessuno, che anche un piccolo impegno di ognuno sarebbe giusto e arricchirebbe la collettività. Perla di saggezza che torna alla mente vedendo, ai bordi delle strade e in alcuni casi anche in piena carreggiata, i frutti del non impegno di alcuni. O meglio di un impegno negativo e non positivo. Ovvero l’abbandono indiscriminato di rifiuti e sacchetti in tanti posti. Sporcati e deturpati dall’inciviltà di alcuni che rischiano, così, anche di vanificare l’impegno di tanti. È incivile buttare rifiuti in maniera abusiva ed è anche un costo per la collettività.

Tra i luoghi di Vasto in cui, ormai da tanti anni, l’inciviltà alimenta una vera discarica abusiva c’è via Salce. In cui si trovano rifiuti di ogni tipo, tredici mesi fa fu rinvenuto anche dell’amianto che permane ancora lì. Tornando sulla strada principale ci si può immettere per Cupello e San Salvo, proseguendo su contrada Sant’Antonio. Bastano pochi secondi di auto per notare da giorni e giorni, a pochi passi dalla strada principale, i rifiuti che si vedono nella foto di quest’articolo. Accanto a questi cumuli c’è il cartello della videosorveglianza, stessa circostanza di contrada Lebba in cui la pista ciclabile non è fruibile da cittadini e turisti ormai da tempo. Anche per l’inciviltà e l’indifferenza al rispetto comune di chi continua a scambiarla per una discarica.

In questi mesi a Casalbordino sono state elevate multe e, sulla pagina facebook istituzionale, il sindaco ha denunciato ripetutamente l’abbandono illecito di rifiuti. Avvenuti in almeno un caso, documentato dal primo cittadino Filippo Marinucci, poche ore dopo la bonifica e pulizia del luogo. Il mancato rispetto delle minime regole di convivenza civile è stato notevole anche sul lungomare. Per colpa di coloro che non hanno utilizzato correttamente i cestini presenti, per i pessimi comportamenti di alcuni probabilmente presenti con camper o simili e per il “lancio del sacchetto” in maniera indiscriminata. All’inizio dell’estate sul lungomare di Casalbordino è stato installato un nuovo sistema di videosorveglianza per scoraggiare gli incivili e reprimere pesantemente gli autori che venissero individuati. La piaga dell’inciviltà dell’abbandono illecito di rifiuti, sottolineò l’assessore al demanio Umberto D’Agostino in occasione dell’installazione, è purtroppo sempre più in aumento e con le nuove telecamere l’Amministrazione Comunale ha puntato a rafforzare il contrasto e a sanzionare chi è sorpreso in flagranza. Come è accaduto in alcuni casi.