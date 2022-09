Superbonus 110%, tutte le scadenze

Il Superbonus 110% è una delle misure economiche governative più conosciute e diffuse. La sua applicazione è stata per mesi al centro del dibattito pubblico, anche in questa campagna elettorale. E quando molte voci, anche dissonanti tra loro, si accavallano e nel mare magnum di tante notizie ed informazioni si rivela alquanto difficile per il comune cittadino districarsi. Necessario sarebbe fissare dei punti, fare chiarezza, accedere ad informazioni lineari ed immediate. Una bussola in tal senso può venire dal calendario. Tante sono le scadenze legate ai benefit del superbonus, date che permettono anche di capire quale lo stato dell’arte attuale.

La prima scadenza è imminente, entro il 30 settembre i proprietari di villette e case singole dovranno produrre la documentazione attestante, sottoscritta dal direttore dei lavori, che è stato realizzato almeno il 30% dei lavori. Soddisfatto questo requisito ci saranno altri tre mesi per ottenere il 110%. Ben quattro le scadenze che coincideranno con la fine di quest’anno: oltre la scadenza definitiva per villette e case singole sarà l’ultimo giorno per il bonus facciate, il bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche e il bonus arredi con tutte a 10.000 euro. Dal giorno successivo il tetto del bonus arredi si dimezzerà. Con lo scoccare della mezzanotte del giorno di San Silvestro 2023 scadrà la possibilità di accedere al 110% per i condomini e assimilati, una data legata però ad una pre-condizione: entro il 30 settembre di quest’anno dovrà esserci stato un avanzamento dei lavori almeno fino al 30% anche per loro.

Il 2024 sarà l’anno con maggiori scadenze: il 31 dicembre saranno esauriti contemporaneamente i termini per superbonus al 70% per condomini e assimilati, ecobonus standard, eco bonus sisma standard e bonus arredi, quest’ultimo in relazione al tetto già dimezzato per spese da effettuare dal 1° gennaio 2023.

Il 2025 sarà l’ultimo anno che vedrà, stante le attuali disposizioni normative, scadenze: il 1° gennaio il superbonus per condomini e assimilati scenderà al 65% e il bonus manutenzione al 36% con tetto a 48.000 euro, il 31 dicembre calerà definitivamente il sipario sul superbonus.