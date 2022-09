L’Archivio di Stato di Chieti in collaborazione con il Club per L'UNESCO di Chieti partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio con l’apertura al pubblico dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di sabato 24 settembre 2022 con il titolo: “Tratturi e transumanza in Abruzzo Citeriore: da Tradizione a Patrimonio Unesco”.

Per l’occasione verranno esposte Mappe, disegni e illustrazioni cartografiche, che tracciano i percorsi utilizzati abruzzesi per trasferire gli armenti dall’Abruzzo Citeriore al Tavoliere. I documenti fanno parte del Fondo “Governatorato Generale della Doganella d’Abruzzo” istituzione risalente al XV secolo e nata pochi anni dopo la Dogana di Foggia con uguali competenze amministrative e giudiziarie ma da essa autonoma. Nel corso dell’evento si effettuerà una visita guidata durante la quale i visitatori potranno scoprire l’Istituto e il patrimonio archivistico conservato e si coglierà l’occasione di illustrare l’Art bonus come opportunità per i cittadini di contribuire alla salvaguardia del patrimonio culturale pubblico.

Archivio di Stato di Chieti Via F. Ferri 25, tel. 0871 344032, esposizione guidata ore 9-13.