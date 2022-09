A causa del forte vento il Sindaco di Vasto, Francesco Menna ha predisposto un'ordinanza per la chiusura temporanea della villa comunale, dei parchi e giardini pubblici comunali, da oggi sabato 17 settembre.

“Raccomando di non accedere nelle aree verdi e non sostare nelle vicinanze di alberi. Prestare la massima attenzione.” Ha raccomandato il Sindaco ai cittadini.