Emergenza vento forte, da ore impegnata a Casalbordino la Protezione Civile

L’allerta meteo per oggi indicava venti forti con forti pericoli per la viabilità e l’incolumità delle persone. Previsioni rispettate in pieno. A Casalbordino pomeriggio di frenetica attività da parte della Protezione Civile, ancora impegnate sul campo, per i numerosi alberi caduti.

Bollenti i telefoni e ininterrotto il flusso di chiamate e messaggi presso la sede della Protezione Civile con i volontari dispiegati lungo tutto il territorio. Presente anche la vicesindaca Carla Zinni, a cui si sono rivolti diversi cittadini, che si è prontamente attivata.

Intorno alle 16 uno dei primissimi interventi per la rimozione di un grosso pino caduto sulla Statale 16 in contrada Santo Stefano. Altra chiamata per un altro albero caduto all’altezza del ponte autostradale nei pressi della rotonda che immette verso Vasto e l’ingresso dell’autostrada stessa. Tra i numerosi interventi un altro albero caduto sempre in contrada Santo Stefano, altri alberi caduti in via De Gasperi, contrada Piane Sabelli (dove il vento forte ha colpito anche pali telefonici), contrada Piane Iannace, contrada Vidorni, contrada Verdugia, via Osimo e contrada Termine a Casalbordino e anche in contrada Caterina a Torino di Sangro. Oltre i volontari della Protezione Civile “Madonna dell’Assunta” impegnati nelle operazioni di rimozione anche operai della Provincia, Vigili del Fuoco e Polizia Municipale.

Forti raffiche di vento stanno interessando il litorale con la spiaggia scomparsa alla vista per l’avanzare delle mareggiate.