Parte il Bootcamp con la collaborazione tra Regione e Amazon per lo sviluppo delle vendite online

Muove i primi passi l'intesa tra Regione Abruzzo e Amazon in favore delle piccole imprese. Amazon ha avviato le iscrizioni per partecipare al Bootcamp Accelera con Amazon, che prevede la realizzazione di un corso di formazione on line con l'obiettivo di supportare le PMI e startup nell’avvio e nello sviluppo delle vendite online.

Organizzato in collaborazione con Politecnico di Milano e Regione Abruzzo, il corso di formazione on line è il primo tassello di un programma di sviluppo che prevede l'incremento delle conoscenze digitali da parte delle piccole e medie imprese per facilitare l'accesso all'e-commerce e altre attività di natura digitale.

I partecipanti apprenderanno i vantaggi della costruzione di un marchio online e dello sviluppo di strategie di vendita che li aiutino a distinguersi nel mondo digitale.

Amazon fornirà inoltre contenuti educativi su come avviare la propria attività su Amazon.it e su come aderire al negozio online Made in Italy, pensato per quelle aziende che producono o vendono prodotti Made in Italy.

Il corso di formazione avrà una durata di tre giorni: dal 20 al 22 settembre dalle ore 16 alle ore 18 con un programma di interventi che Amazon ha già definito. Nel corso i partecipanti apprenderanno i vantaggi della costruzione di un marchio online e dello sviluppo di strategie di vendita che li aiutino a distinguersi nel mondo digitale, sono previste lezioni in videoconferenza con docenti esperti e un forum a disposizione delle aziende per interagire tra loro e con i relatori.

È importante sottolineare che il bootcamp è completamente gratuito ed è riservato, fino ad un massimo di 100, alle aziende e agli imprenditori e imprenditrici del territorio.