Incidente a San Lorenzo: dolore per la morte di Nicola Buongarzone

E' Nicola Buongarzone la vittima dell'incidente avvenuto stamattina in località San Lorenzo di Vasto.

L'uomo, 46 anni, in sella al suo scooter, si è scontrato con un trattore agricolo adibito al trasporto dell'uva. Per lui, a seguito delle gravi ferite e lesioni riportate, non c'è stato nulla da fare.

Sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, i Carabinieri e la Polizia Locale.

Nicola Buongarzone, sposato e padre di due bambini, era conosciuto in città per aver lavorato nel settore della ristorazione ed era impegnato nell'ambito del volontariato cittadino e territoriale con la Croce Rossa.