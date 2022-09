La 20esima edizione del Festival internazionale “I love Reptiles” in arrivo a Chieti

Sabato 24 e domenica 25 settembre all’ex Foro Boario della Camera di Commercio di Chieti si darà il via alla prima edizione abruzzese di “I love Reptiles”, un’ampia fiera espositiva di animali esotici.

Venerdì 9 settembre si è svolta la conferenza di presentazione con il Vicesindaco Paolo De Cesare, l’assessore al Commercio Manuel Pantalone, il consigliere Valerio Giannini, la motrice dell’evento Emanuela Falvo e Mauro Armuzio, direttore artistico della sezione intrattenimento dell’evento.

Come detto dall’assessore Pantalone, si tratta di evento nuovissimo per la città e la provincia di Chieti che rappresenta un valore aggiunto per il nostro territorio. Come ha spiegato Emanuela Falvo, questa è la 20esima edizione del Festival internazionale “I love Reptiles”. Quest’anno si potranno ammirare principalmente rettili, anfibi ed aracnidi, ma anche uccelli e piccoli mammiferi nelle ricostruzioni ad hoc dei loro esotici habitat, con tutto ciò che necessita al loro benessere e mantenimento. Nessun animale viene prelevato dalla natura o importato, si tratta di specie nate e cresciute in cattività. Il Festival si svolgerà nel pieno rispetto dei criteri di eticità naturalistica in quanto gli animali provengono da allevamenti privati e sono trattati con tutte le cure e tutele del caso. Chi li alleva lo fa con passione, amore e sacrificio. Come riporta anche la pagina ufficiale dell’evento: “Noi amiamo ogni singolo essere animale, tanto che a loro dedichiamo la nostra vita.”

La precisazione è necessaria: se gli animali nati e cresciuti in cattività venissero liberati non potrebbero sopravvivere in natura per più di 24 ore; non sono, infatti, in grado di cacciare per alimentarsi né di proteggersi dai predatori, senza contare il fatto che per molti di loro il clima del nostro territorio non è adatto alla loro sopravvivenza.

Nelle due giornate di sabato 24 e domenica 25 settembre orario continuato dalle 10 alle 19 per ammirare le molteplici specie.

In collaborazione con la Fiera si svolgerà il Road Music Festival, che aprirà i battenti alle ore 17:00 di sabato 24 e accompagnerà l’evento fino alle 24:00 con spettacoli, musica, street art, poesia e performance circensi degli artisti de “le Cirque Brutal”.