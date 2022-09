Riparte la scuola con le regole Covid cambiate

E’ il 12 settembre il giorno prefissato dalla Regione Abruzzo per l’inizio della Scuola, anche se con l’autonomia scolastica è possibile anche iniziare qualche giorno prima. L’evoluzione della situazione epidemiologica ha determinato la cessazione dello stato di emergenza e, successivamente, il progressivo venir meno della legislazione di contenimento del contagio da Covid-19, anche in ambito scolastico. Il ministero dell’Istruzione ha comunicato agli istituti le nuove misure di prevenzione da mettere in campo per l’inizio dell’anno scolastico, stilate insieme al dicastero della Salute e all’Iss.

La permanenza a scuola degli alunni non è consentita in caso di sintomatologia riferibile al Covid, febbre superiore ai 37,5 gradi e test Covid positivo. È consentita la presenza a scuola a bambini e studenti con sintomi respiratori di lieve entità e in buone condizioni generali che non presentano febbre, indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino alla risoluzione dei sintomi; l’utilizzo dei dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) è riservato solo per i fragili; le persone risultate positive al test diagnostico Covid saranno sottoposte alla misura dell’isolamento, mentre per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare con esito negativo. Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico; per accedere ai locali scolastici non è prevista alcuna forma di controllo preventivo da parte delle Istituzioni scolastiche; gli alunni positivi non potranno più seguire l’attività scolastica nella modalità della Didattica Digitale Integrata; anche i docenti e il personale scolastico non vaccinato potrà rientrare, torna il compagno di banco in quanto non è più necessario il distanziamento, utile ancora il gel per le mani e la sanificazione e aerazioni degli ambienti scolastici.

Sono queste alcune delle regole che contrassegneranno il ritorno a scuola di settembre. Il documento completo del ministero dell'Istruzione

l documento spiega che ci sono due livelli di misure: quelle da mettere in campo a inizio anno scolastico, che quindi tengono conto della situazione epidemiologica attuale, e altre che potranno essere riviste sulla base della variazione dei dati e del rischio. Nel caso la situazione epidemiologica si aggravasse, entrerebbero in campo altre misure come il ritorno della mascherina, il distanziamento consigliato di un metro fra gli alunni e tutti gli accorgimenti per evitare gli assembramenti in momenti come l’entrata e l’uscita, la ricreazione e i cambi dell’ora.

Non sono molto diverse le misure previste per l’inizio dell’anno scolastico dell’infanzia: anche qui le mascherine (Ffp2) sono previste solo per i fragili, non c’è più la quarantena per i contatti di positivi ed è consigliata la sanificazione e l’aerazione dei locali e l’attenzione all’igiene delle mani. Se la situazione si aggravasse, il documento dedicato alle scuole dell’infanzia consiglia ulteriori misure di prevenzione fra cui, per gli adulti, mascherine e distanziamento di un metro. Poi la divisone dei bambini in gruppi e l’organizzazione della loro entrata e uscita con i genitori. E ancora: la possibilità che ci sia un solo adulto accompagnatore, la sospensione delle uscite didattiche, l’organizzazione dei pasti nelle mense nell’ottica di limitare i contatti fra bambini di gruppi diversi.

In Abruzzo le lezioni inizieranno il 12 settembre. Ecco le altre date da ricordare del calendario scolastico 2022-23 con le date delle vacanze scolastiche e gli altri ponti durante l’anno: Primo giorno di scuola: 12 settembre; Vacanze di Natale: dal 24 dicembre a domenica 8 gennaio; Vacanze di Carnevale: dal 20 e al 22 febbraio; Vacanze di Pasqua: dal 6 all'8 aprile; Altri ponti: 30 novembre, 24 aprile; Ultimo giorno di scuola 2023: 10 giugno 2023 (30 giugno le scuole dell'infanzia).