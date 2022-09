Atti vandalici ai danni del monumento di Piazza Caprioli

Il gesto è stato disapprovato dall'assessore alla cultura Nicola Della Gatta: “Non offende solo il gesto ma l'ignoranza che lo ha generato. È per questa mancanza di conoscenza, di una vera cultura del rispetto, che molti di noi guardano al futuro senza speranza. No, invece: se ciascuno di noi fa la propria parte per educare al bene comune in particolare i più giovani, ci riconosceremo in una comunità rinnovata, consapevole, fiduciosa. Spetta a noi, a ciascuno di noi farlo: è la nostra sfida più grande. Io ci credo, oltre la tristezza che questo fatto giustamente provoca.Grazie al collega Alessandro d'Elisa e ai dipendenti dell'ufficio Servizi Manutentivi per il pronto intervento di recupero che concluderanno nei prossimi giorni.”

Grazie alle telecamere si sta identificando chi ha commesso il gesto.