Post Jova Beach Party, Menna: "Al lavoro per altri eventi di questo tipo"

“E’ stata riconsegnata alla città in maniera perfetta, e forse anche migliore di prima, l’area della spiaggia dove si è svolto il Jova Beach Party”. A dirlo il sindaco di Vasto, Francesco Menna, questa mattina durante la conferenza stampa convocata a pochi passi dal Pontile.

“E’ stata recuperata e rigenerata Piazza della Guardia Costiera, da dove sono state spostate le strutture fisse. Domenica scorsa un sopralluogo sulle dune ha attestato attraverso verbali, di una Commissione ambientale, che il JBP non ha prodotto alcun danno. Un ringraziamento - ha detto il sindaco Menna - alle rete delle Istituzioni, al Prefetto, Forze dell’Ordine, alla Protezione Civile, ai volontari, alla Pulchra e agli uffici comunali. Un ringraziamento a tutti gli assessori. Questo evento ha avuto una natura trasversale, toccando ogni assessorato”.

“Sull’area riconsegnata - ha aggiunto l’assessore al Turismo, Licia Fioravante - si potranno organizzare nuovi eventi e manifestazioni che ci coinvolgeranno con spirito appassionato come il JBP. Un evento che ha dato a Vasto lustro e visibilità a livello nazionale. Un ringraziamento speciale ai cittadini, agli operatori commerciali e turistici che hanno vissuto qualche disagio. Vasto ha dato la prova di saper osare, di saper organizzare. Questa è la strada che vogliamo percorrere per il futuro”.

“Questo evento è stato possibile - ha evidenziato l’assessore Carlo Della Penna - solo grazie alla determinazione del sindaco Menna”. Citando le parole di una famosa canzone di Jovanotti Della Penna ha detto: ”Credo sia l’inizio di una nuova era, si parlerà molto di Vasto. Adesso tutti insieme dobbiamo lavorare per far in modo che in città ci siano eventi di questo tipo”.

“Un ringraziamento alle persone che hanno partecipato al concerto, che hanno dimostrato grande rispetto e ordine nei confronti della città. Come delegata al commercio – ha proseguito l’assessore Anna Bosco - ringrazio in particolare gli operatori degli stabilimenti balneari e tutte le attività della zona che si sono rese disponibili ad accogliere l’evento e hanno ospitato nei locali tanta gente che ha chiesto riparo durante la pioggia”.

“La città può affrontare questi eventi - ha aggiunto Alessandro d’Elisa - l’organizzazione è stata quasi perfetta, una grande festa della musica. Se ci si organizza, manifestazioni di questa portata possono essere affrontati”.

“Il JBP ha coinvolto il mondo del volontariato cittadino, quasi 150 unità in due giorni. Grazie a chi ha animato questo gruppo, Angelo Marzella. Persone che hanno donato il loro tempo a servizio della comunità”, ha concluso l'assessore Nicola Della Gatta.