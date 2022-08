Casalbordino, pubblicata ordinanza divieto somministrazione, vendita e detenzione bevande e alimenti in contenitori vetro

È stata firmata dal sindaco Filippo Marinucci nella serata di ieri e pubblicata nel primo pomeriggio di oggi l’ordinanza sindacale numero 56 del 2022 dell’Amministrazione Comunale di Casalbordino. Il provvedimento sarà in vigore dalle 8 del 19 agosto fino alle 6 del 21 agosto.

L’ordinanza è stata emessa dal Comune di Casalbordino, si legge nel testo, a seguito della “nota della Prefettura di Chieti acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 11/8/2022 al n. 13362 inviata ai Comuni di Vasto, San Salvo e Casalbordino”. Il provvedimento dispone il severo divieto della “vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda e alimenti in bottiglia o in contenitori di vetro, ad eccezione di generi alimentari di prima necessità confezionati esclusivamente in vetro, da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, esercizi commerciali, nonché supermercati e centri commerciali; la detenzione ed il trasporto da parte di chiunque nelle pubbliche vie di bevande in bottiglia e contenitori di vetro, ad eccezione di generi alimentari di prima necessità confezionati esclusivamente in vetro; la vendita per asporto e somministrazione di bevande alcoliche superiore a 11 gradi”.

La violazione dei divieti indicati nell’ordinanza è considerato reato penale ai sensi dell’ex articolo 650 del codice penale che recita “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autoritàper ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro”.