Scontro auto-moto all'incrocio per via Trave, giovane in ospedale

E' di un ferito il bilancio dell'incidente stradale avvenuto stamattina, sulla Statale 16 a Vasto Marina, all'altezza dell'incrocio per via Trave.

Si sono scontrati, per causa in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Vasto, una Renault Clio condotta da un uomo ed uno scooter sul quale in sella un ragazzo di 15 anni. Dopo l'urto tra i due mezzi, il 15enne è finito a terra. Sul posto, per l'assistenza del caso, personale sanitario del 118 che ha trasferito il ragazzo al Pronto Soccorso dell'Ospedale ‘San Pio da Pietrelcina’.