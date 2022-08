Tutto pronto per il Festival "I Colori della Solidarietà"

Sarà la Villa Comunale la location del “Festival I Colori della Solidarietà”, terza edizione dell’evento che unisce associazioni di volontariato, artisti, scuole private, centri sportivi, stand, workshop, laboratori, mostre fotografiche, attività legate ai bambini e alle famiglie, ma anche spettacoli, proiezioni e il festival musicale dalle ore 17 alle ore 24.

Nato dalla sinergia creata con il Progetto regionale “Il cortile” che vede unite cinque associazioni di volontariato: Ricoclaun, Alz Alzheimer, Amici di zampa, Lory a Colori e Cb San Vitale, il Festival si è aperto al territorio, ad altre associazioni di volontariato, con un programma molto articolato per offrire un pomeriggio e una serata all’insegna del relax, del divertimento, della creatività e della solidarietà.

Sarà allestita vicino la pista di pattinaggio una mostra fotografica sul progetto regionale “Il Cortile” per illustrare con un centinaio di polaroid i tantissimi momenti che hanno visto bambini e volontari collaborare insieme per l’orto sociale della legalità nella scuola primaria “G. Spataro” di Vasto e il progetto “Adotta le aromatiche” alla pista di pattinaggio della Villa Comunale.

Sono previsti due spettacoli, con il Mago Awax alle 18 e con la Ricoclaun alle 19,30. Mentre dalle ore 21 ci sarà la proiezione dei video realizzati con i progetti regionali.

Saranno presenti con stand, workshop, laboratori e attività varie le associazioni: Ricoclaun con laboratori di street art, colora la città, percorso sensoriale, sale colorato e bolle di sapone € ; Amici di Zampa ; Anffas di Vasto; Admo ; Lory a Colori ; Avi Alzheimer Vasto con il laboratori dei desideri con Anna Marchesani € ; Vita e Solidarietà con laboratorio di Coding Unplugged € ; Autismo Abruzzo con il laboratorio mindfulness per i genitori e per i bambini laboratorio di lettura “L’ascolto profondo” € .

Laboratori: “Carta colori e musica… arte in movimento” dalle ore 18-19.30-21 e “C’era una volta… la favola la creiamo noi…” ore 19-20 proposti dalla Scuola dell’Infanzia paritaria “ L’Albero Azzurro ”

Laboratorio artistico pedagogico Bilingue ispirato a Mix it Up di Hervé Tullet dalle ore 17 con Teacher Jaklina e la maestra Vittoria in HeArt , €

“Storie a colori” letture creative con Chiara nei Libri , ore 20,30. Preferibile la prenotazione 333 8798132

“Giochi d’identità” con Fabio Cieri e Martina Tittaferrante , ore 18,30

Laboratorio all’uncinetto con la maestra Lidia dalle ore 17 €

Attività motorie con ASD Centro Ginnico Vastola, scuola di judo, ginnastica dolce, ginnastica per adulti e giochi in movimento per bambini , dalle 18 alle 22

“Colorando i sogni, con AnBeCa dalle 18 alle 19,30

Laboratorio di percussioni con i Malati Immaginari €

Percorso avventura con Pompieropoli dalle 17 alle 20 (asse di equilibrio, muro di arrampicata, asse di equilibrio mobile, tunnel di 2 mt, percorso tibetano, scala doppia, passerella e pertica)

Attività del Servizio Ser.D. per il Gioco d’Azzardo

Attività e laboratori creativi di Gabriella Galante €

Laboratorio per realizzare portachiavi in feltro con Paola Righi €

Inoltre, nella zona adiacente alla pista di pattinaggio ci sarà il festival musicale con Dario Parascandolo e Laura Trivilini dei Malati Immaginari alla direzione artistica. Si esibiranno:

JUAN LOCO

I Juan Loco sono un duo acustico latin/flamenco formato da Domenico Cinalli e Giovanni Carosella. Il gruppo è stato fondato nel 2014 un po' per caso. Hanno iniziato a cimentarsi con i brani di Rodrigo y Gabriela, duo acustico messicano, poi hanno integrato il repertorio anche con pezzi di Al Di Meola e di Paco de Lucia, aggiungendo anche delle rivisitazioni di brani pop di successo in chiave flamenco. Il duo si esibisce in diverse occasioni e in diversi locali proponendo un repertorio strumentale molto ricercato e particolare.

BRIGIDA

Brigida è una cantautrice abruzzese DI San Vito Chietino. Classe ‘99, appassionata di musica e canto. Nel 2020 è tra le quattro finaliste del Premio Nazionale delle Arti nella sezione Popular Music. Nel 2021 si laurea in Canto Jazz al Conservatorio di Pescara e ha vinto una borsa di studio per il C. E. T. di Mogol. I suoi brani uniscono la passione per le sonorità del soul e dell’R&B contemporaneo a quella per il cantautorato italiano.

SKETCH

Gli Sketch sono una band formata da 5 giovanissimi ragazzi di Lanciano che studiano ed amano la musica a 360 gradi. Hanno all’attivo un inedito scritto interamente da loro dal titolo "Sweet Blood". Questa estate hanno esordito in vari locali della loro città riscontrando un discreto successo e un interesse particolare dato la loro giovane età e la loro bravura.

I MALATI IMMAGINARI

Atmosfere dark e ritmiche ossessive sono alla base del sound de I Malati Immaginari, il duo vastese composto da Dario (chitarra, synth e voce) e Laura (cajon e percussioni), che da mesi si sta facendo conoscere nei circuiti alternativi di tutta Italia a suon di live da Nord a Sud senza sosta da ottobre 2021. Hanno accompagnato i Meganoidi, Pierpaolo Capovilla, Omar Pedrini, Tre Allegri Ragazzi Morti e Federico Poggipollini nei loro tour nazionali. Finalisti a Sanremo Rock, si esibiranno al Teatro Ariston il prossimo 9 settembre. Dopo i primi tre singoli, I Malati Immaginari daranno alle stampe in autunno il loro primo album "Schiena contro Schiena", per l'etichetta Maninalto.

Sarà presente anche Vladic Ciccotosto nel ruolo di fotografo della manifestazione.

Chi volesse partecipare con laboratori o attività per bambini può contattare entro il 20 agosto Rosaria Spagnuolo, clown Eric, Presidente della Ricoclaun al 3473712722.