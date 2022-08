Lido abusivo a Vasto Marina, sequestrati ombrelloni e sdraio

Personale della Guardia Costiera di Vasto, nell’ambito di azioni di monitoraggio della costa ed a seguito di segnalazioni circa la presenza di arbitrarie occupazioni di un tratto di spiaggia, accertava l’occupazione abusiva di una porzione di demanio marittimo.

In particolare veniva riscontrata la presenza di più di 50 ombrelloni e 50 sdraio posizionate in assenza totale di titoli concessori rilasciati dal Comune di Vasto.

Veniva pertanto effettuato il sequestro dell’intera area, per un totale di più di 400 mq, nell'area meridionale della riviera vastese in direzione San Salvo, e denunciato il responsabile all’Autorità Giudiziaria per occupazione abusiva di demanio marittimo.

"Tale operazione - si legge in una nota del Circomare di Vasto - rientra nelle attività condotte dalla Guardia Costiera nell’ambito dell’Operazione Mare Sicuro 2022, missione che proseguirà per l’intera stagione estiva per la salvaguardia della vita umana in mare, per garantire la sicurezza della navigazione e per prevenire e contrastare l’occupazione abusiva di tratti di arenile da parte di soggetti che, senza alcun titolo, li trasformano di fatto in spiagge private, sottraendole alla libera fruizione.

La Guardia Costiera di Vasto, in vista del Ferragosto, potenzierà il proprio dispositivo, raddoppiando la presenza del proprio personale lungo le spiagge ma soprattutto a mare, garantendo la presenza di due mezzi navali, sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto di Ortona".