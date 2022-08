Sarebbero stati necessari i bagni chimici alla Notte in centro?

Tantissimi gli spettacoli organizzati per la prima edizione della Notte in Centro, tantissime persone presenti, ma sono anche molte le persone che esprimono il proprio dissenso sui social, soprattutto gli abitanti del centro storico, per il rumore eccessivo, per l’assenza di cultura, per l’eccesso di alcol. Non se la prendono con la movida, ma con la maleducazione e lo scarso senso civico di alcuni, soprattutto giovani e giovanissimi. In molti i cittadini che hanno trovato davanti alla porta della propria abitazione l’odore maleodorante di urina. Fatti, degradanti, incivili, non tollerabili.

Tra tutti su facebook il commento di Raffaele Colameo:

“Ieri c’è stata la prima edizione della Notte in centro. Cambiano i nomi, ma il risultato è lo stesso degli anni precedenti. Sicuramente un successo di pubblico, ma oltre al museo aperto, non ho visto tutti questi spettacoli culturali tanto decantati dall'amministrazione, tali da fare asserire che sarebbe stata tutta un'altra cosa. In compenso il solito fiume di alcol e il conseguente fiume di urina e vomito. Così il giorno dopo c'è chi conta i soldi incassati (giustamente) e chi deve pulire il portone della propria abitazione. Come si può pensare di invitare migliaia di persone e non mettere a disposizione dei bagni chimici, considerando il fatto che nei bar dal pomeriggio non c'è acqua e quindi non lasciano usare i bagni? Follia pura. Si ha lo stesso problema da anni, è possibile che si continui a fare finta di nulla? Un evento è ben riuscito quando si è tutti contenti; tutti i cittadini del centro storico sono invece succubi di questa porcheria nonostante le ripetute richieste.”