Jova Beach Party, pass per accedere a Vasto Marina un pass: ecco chi può richiederlo

In occasione del Jova Beach Party 2022 per accedere a Vasto Marina sarà necessario munirsi di pass che sarà utilizzabile esclusivamente nelle seguenti fasce orarie:

dalle ore 20:00 del 18/08/2022 alle ore 10:00 del 19/08/2022

dalle ore 06:00 del 20/08/2022 alle ore 10.00 del 20/08/2022

CHI PUO’ RICHIEDERLO:

A) Residenti/domiciliati in immobile con parcheggio privato

B) Fornitori per carico e scarico merci

C) Diversamente abili

D) Ospiti e clienti di strutture alberghiere e ricettive

E) Dipendenti e lavoratori delle attività commerciali e ricettive di Vasto Marina

COME RICHIEDERLO

1) Procurarsi il modello

• Sul sito del Comune di Vasto www.comune.vasto.ch.it

(sezione Polizia Locale, modulistica)

• presso il Comando della Polizia Locale in Piazza Rossetti

• presso Ufficio IAT in Piazza Rodi a Vasto Marina

2) DOPO AVER COMPILATO IL MODELLO E ALLEGATO LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA CONSEGNARLO IN UNO DEI SEGUENTI PUNTI:

• Presso ufficio IAT in Piazza Rodi (vicino chiesa Stella Maris)

• Presso il Comando Vigili in Piazza Rossetti

• Direttamente online al seguente indirizzo di posta elettronica jovavasto@comune.vasto.ch.it

LA RICHIESTA PER IL PASS DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO E NON OLTRE LE ORE 20:00 DEL 17 AGOSTO

DOVE RITIRARLO

Il pass deve essere ritirato nello stesso posto dove è stata consegnata la richiesta.

Nello specifico caso in cui la richiesta è stata presentata online il pass potrà essere ritirato presso lo IAT di Piazza Rodi a Vasto Marina.

Vasto Marina nei giorni del 19 e 20 agosto nelle fasce orarie non autorizzate alla circolazione sarà percorribile esclusivamente a piedi ed in bici.

TUTTI COLORO CHE SONO IN POSSESSO DEL PASS POTRANNO ACCEDERE A VASTO MARINA DALLE ORE 20:00 DEL 18 AGOSTO ALLE ORE 10:00 DEL 19 AGOSTO E DALLE ORE 06:00 ALLE ORE 10:00 DEL 20 AGOSTO