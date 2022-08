Come pulire casa velocemente e bene

La pulizia della casa può portarci via tanto tempo. Quali sono alcuni trucchi per pulire velocemente e bene?

A volte ci sembra che la pulizia della casa ci porti via troppo tempo, tempo che andiamo a sottrarre ad altre attività più piacevoli? Questa sensazione è condivisa da moltissime casalinghe. Il fatto è che tenere una casa sempre pulita ed in ordine è una vera e propria necessità. Come possiamo risparmiare tempo e fatica ottenendo un ottimo risultato? Scopriamolo insieme.

Prima regola, sporcare meno

Può sembrare banale, ma il vecchio detto “prevenire è meglio che curare” si applica perfettamente anche in ambito di pulizie domestiche. Quali sono alcuni accorgimenti per evitare di sporcare?

Potremmo, ad esempio, lasciare le scarpe sulla soglia di casa, evitando di portare dentro lo sporco accumulato sotto le suole. Basterà mettere un mobiletto o una scarpiera all’entrata di casa con delle pantofole da indossare prima di entrare.

Teniamo anche delle ciabatte da esterno per le emergenze, in modo che non dobbiamo indossare le scarpe ogni volta che dobbiamo uscire fuori solamente per pochi minuti.

Se sappiamo che sarà una giornata impegnativa, utilizziamo i piatti ed i bicchieri di plastica. Se abbiamo degli animali domestici, poi, puliamogli le zampette ogni volta prima di farli rientrare in casa.

Riassettare prima di pulire

Cerchiamo di mantenere l’ambiente di casa il più possibile ordinato, rimettendo immediatamente a posto i nostri vestiti o gli oggetti che abbiamo terminato di usare. Chiediamo collaborazione ai nostri familiari a tal riguardo. Prima di iniziare a pulire gli ambienti, sgombriamoli da oggetti superflui che sarebbero solamente di intralcio.

Più tempo libero grazie al robot aspirapolvere

Il robot aspirapolvere è senza dubbio uno degli elettrodomestici più amati dalle casalinghe. I modelli più recenti riescono ad effettuare una pulizia approfondita in completa autonomia. Esistono poi dei modelli che aspirano e lavano i pavimenti, ancora più utili per avere sempre un pavimento splendente senza il minimo sforzo.

Programmiamoci

Mettiamo per iscritto tutti i lavori di pulizia che devono essere eseguiti, cercando di ordinarli in base alla loro frequenza. La pulizia del bagno e della cucina, ad esempio, deve essere fatta quasi quotidianamente, il lavaggio del pavimento ogni 3 giorni, la pulizia dei vetri delle finestre e delle persiane una volta a settimana, e così via. Scriviamo quanti minuti ci porterà via ogni lavoro. Sapere che impiegheremo solamente 10 minuti del nostro tempo per lavare per terra ci farà sembrare meno pesante il lavoro.

Utilizzare i prodotti giusti

Piuttosto che scegliere prodotti generici per le pulizie domestiche, optiamo per detersivi specifici. Questi ci permetteranno di pulire più velocemente e di ottenere un risultato migliore.

Eliminiamo il superfluo

Ed ora un consiglio più generico ma che può ritornarci utile. Periodicamente, valutiamo quali sono gli oggetti che utilizziamo poco o che non utilizziamo mai e che ci sono solamente di ingombro, facendoci perdere solamente tempo per tenerli puliti ed in buono stato.