PSI Abruzzo: le richieste per le elezioni alla Camera

Il giorno 8 agosto 2022 presso la sede di Pescara si è riunito il direttivo del Partito Socialista Italiano Abruzzo per discutere delle determinazioni in ordine alle imminenti elezioni politiche.

Il segretario regionale Gianni Padovani ha riferito quanto argomentato sul tavolo regionale della nascente area democratica e progressista in merito alle candidature.

La direzione, dopo ampia discussione:

- evidenziato il contributo da sempre dato dal Psi a livello locale, regionale e nazionale;

- rimarcata la presenza di uomini e donne disponibili a mettere a disposizione la propria candidatura;

- convinti che gli ideali socialisti debbano trovare ampio risalto all’interno della predetta area;

Chiede la candidatura al proporzionale Camera e Senato al secondo posto della lista Italia democratica e progressista.

La direzione regionale:

Gianni Padovani

Massimo carugno

Emma Zarroli

Giovanni Scioli

Giulia Ester Giuliani

Mariantonietta Cerbo

Gabriele Barisano

Giorgio D’Ambrosio

Luigi Rampa

Antonio Gabriele Frezza

Luisa Taglieri

Gabriella D’Angelo