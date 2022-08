Sabato 6 agosto alle 21,30 presso il Chiostro della ex Curia Vescovile di Vasto Carlo d’Aloisio Mayo presenta l’evento: “Dialogo tra Carlo ed Elisa” Pensieri e Poesie di Elisabetta Mayo e Carlo d’Aloisio da Vasto , due artisti vastesi uniti nell’arte e nell’amore, entrambi importanti protagonisti culturali del'900 e di cui quest'anno ricorre rispettivamente il 130° della nascita ed il 50° della scomparsa.

L'occasione sarà quella di scoprirne il profilo letterario ed il loro rapporto artistico-spirituale, in particolare attraverso la lettura di alcuni loro testi e poesie.

Tra le chicche la lettura di alcuni passaggi del capitolo del diario di Elisabetta ("Il mio viaggio fra gli Uomini") in cui racconta la genesi verso la fine degli anni '20 dell' "Almanacco degli Artisti - il Vero Giotto" e la nascita della "Scuola tonale Romana".

Ingresso libero