Visite guidate agli ex Conventi

Giovedì 4 agosto alle ore 21 è prevista la visita guidata agli ex Conventi con Paolo Calvano e Michele Massone, con la Pro Loco Città del Vasto.

Per i prenotati.

RITROVO: davanti la chiesa di Sant'Anna;

PERCORSO:

- Chiesa di Sant'Anna;

- Chiesa di San Giuseppe (Agostiniani);

- Ambiente ipogeo degli Agostiniani;

DURATA: 1 ora e 45 minuti circa.

Si chiede massima puntualità.

Prenotazione obbligatoria. Per informazioni: InfoPoint - presso Curia Vescovile - Via Vescovado n. 1 - Tel.: 366.2912263 - 348.39390