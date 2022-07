Problemi idrici nel Vastese

I problemi continui con l’acqua hanno portato il Sindaco di Monteodorisio, Catia Di Fabio a diffidare la SASI SPA.

Le motivazioni di tale decisione sono dovute al fatto che:

il servizio idrico è fornito in maniera discontinua non rispettando gli orari comunicati e per numerose ore durante la giornata è impossibile approvvigionarsi di acqua sia per gli usi domestici che per l'igiene personale;

Il problema esiste da anni e non si intravede nessuna soluzione, anzi con il passare del tempo di acuisce sempre più. Nonostante, le numerose segnalazioni telefoniche non abbiamo avuto alcun riscontro;

il disservizio sta causando notevoli disagi che lo scrivente si riserva di quantificare nelle opportune sedi, in particolare la Zona Monteleforche è da più di un mese che sta fronteggiando grandissime difficoltà dovute alla carenza idrica.

Il Sindaco di Monteodorisio chiede il ripristino immediato del corretto e regolare servizio idrico della propria utenza e l’invio di autobotti a proprie spese per sopperire al disservizio.