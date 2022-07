Casalbordino, confronto tra Comune e Regione sulla difesa della costa

Erosione costiera e difesa della spiaggia. Un tema critico per l’intera costa abruzzese, nei giorni scorsi l’ultimo allarme dal teramano, di cui si tornerà a discutere a Casalbordino. Il 28 luglio a margine dell’assise del consiglio comunale si terrà la tavola rotonda “La salvaguardia della costa di Casalbordino”, rende noto la presidente del consiglio comunale Alessandra D’Aurizio, a cui prenderanno parte “prenderanno parte autorevoli ospiti, il Presidente della Regione Marco Marsilio, il Capo segreteria del Presidente Etel Sigismondi, l'Assessore regionale Daniele D’Amario, il sottosegretario con delega alle Infrastrutture Umberto D’Annuntiis ed il Dirigente Servizio Opere Marittime Marcello D’Alberto”.

Il consiglio comunale, riporta la nota pubblica firmata dalla presidente del consiglio comunale, è convocato per le 10,30 e a latere, d’intesa con il Sindaco Filippo Marinucci e la vicesindaca e assessore ai lavori pubblici Carla Zinni, si terrà l’incontro con i rappresentanti regionali. Obiettivo: “analizzare lo stato attuale dei lavori ed elaborare anche nuove proposte, tracciando la strada in maniera condivisa dei prossimi interventi in difesa della costa del nostro territorio”.

Dopo le mareggiate che nei giorni precedenti avevano “aggravato la situazione del litorale ripresentando brutalmente il problema dell’erosione costiera, nel pieno della stagione estiva, riducendo drasticamente la capacità di accoglienza turistica” lo scorso 12 luglio il sindaco di Casalbordino Filippo Marinucci aveva scritto al Presidente della Regione, al sottosegretario con delega alle infrastrutture e al dirigente del servizio opere marittime per esprimere preoccupazione per quanto potrebbe accadere nei prossimi mesi e chiedere “la convocazione urgente di un tavolo tecnico”.

Nella missiva il primo cittadino di Casalbordino ha sottolineato che il litorale sta subendo la “scomparsa di ampi tratti di arenile, con compromissione, se non addirittura crollo, di strutture balneari pubbliche e private ma anche delle meravigliose dune fiorite, volano attrattivo della nostra costa”. Grande preoccupazione sulla situazione del lungomare nord, lì dove le dune sono maggiormente presenti, era stata espressa dall’amministrazione lo scorso mese di dicembre. Raggiunto da noi telefonicamente l’assessore al demanio Umberto D’Agostino ci aveva raccontato di aver accertato personalmente che mare era arrivato fin sotto il muretto che delimita la strada ed allertato immediatamente il sindaco Filippo Marinucci, gli uffici comunali, la Polizia Locale e la Protezione Civile. A seguito dell’allerta era stato disposto d’urgenza di transennare l’area pericolante, a pochi passi dal punto dove quasi tre anni fa il mare aveva divorato persino un tratto della strada asfaltata.