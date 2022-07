ViabilitÃ  Statale 16: rotonda al posto del semaforo a Petacciato

Sono anni che tutte le mattine percorro il tragitto da Vasto a Termoli e qualche giorno fa, mi sono reso conto di un cambiamento importante.

All'altezza dell'incrocio di Petacciato Marina, erano stati "spiantati"i semafori. In un primo momento scherzosamente, penso a tutti gli automobilisti che negli anni hanno preso la multa passando con il giallo…si saranno messi d'accordo per farlo. Ma poi mi rendo conto che sorgerà una nuova rotonda che sicuramente servirà per snellire e rendere più sicura la viabilità. A proposito della sicurezza però, mi permetto di ricordare a tutti quelli che sono ancora convinti di avere la precedenza, arrivando da destra sulle rotonde… che sono loro a doverla dare a chi da sinistra si è già immesso sulla rotatoria.

Foto di Lino D'Avino