'Scrittori in Piazza', 29esima edizione con la Nuova Libreria

Tornano gli "Scrittori in Piazza".

E’ questa la 29esima edizione della rassegna di scena in piazza Barbacani in centro a Vasto e ancora una volta la "Nuova Libreria” ha invitato tantissimi scrittori nei mesi di luglio e agosto: Savino Monterisi, Elsa Flacco, Paola Martini, Massimo Maggiari, Pier Paolo Giannubilo, Antonello Loreto, Giuseppe Ferraro, Fabio Bacà, Giulia Alberico, Simonetta Tassinari, Pier Nicola Silvis, Gianni Vernetti e (In)Editi.

“In questi ventinove anni”, racconta la titolare Emanuela Petroro, “abbiamo ospitato più di trecento scrittori e crediamo di avere creato occasioni di incontri da ricordare. Anche quest'anno per nostra scelta e con la collaborazione di amici lettori abbiamo preparato un programma per voi. Vi aspettiamo come sempre numerosi.”