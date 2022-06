Addio a Don Antonio Bevilacqua

Si è spento Don Antonio Bevilacqua, sacerdote vastese fino al 2018 parroco nella comunità di San Lorenzo.

"Ha intrapreso il suo cammino di fede verso il cielo il caro don Antonio Bevilacqua - scrive in una nota il sindaco Francesco Menna -. Medico, sacerdote, letterato che ha dedicato la sua vita al Signore, al Vangelo, al suo Popolo Insieme a lui indimenticabili iniziative per far crescere la Fede, l'amicizia e l'amore.

Di lui tante pubblicazioni che rimarranno per sempre nella grande biblioteca teologica, ecclesiastica e di Vasto. Grazie don Antonio per quello che hai donato a tutti noi e per il fiore che hai piantato nei nostri cuori e nella nostra città per sempre.

Buon cammino verso Dio!"

Don Antonio Bevilacqua, che nel 2013 aveva raggiunto il traguardo del 50° di sacerdozio, è stato parroco a San Lorenzo dal 2009 al 2018, dopo una lunga esperienza alla parrocchia di San Giuseppe, nella quale è stato vice parroco.