Tutti i premiati del Gran GalÃ  del calcio abruzzese

Tutti i premi del Gran GalÃ del calcio abruzzese, di scena ieri sera nella bella cornice di Piazza del Duomo ad Atri.
CAMPIONATO UNDER 15 â€“ CHIETI
ORTONA CALCIO
CAMPIONATO UNDER 15 â€“ PESCARA
SPOLTORE CALCIO
CAMPIONATO UNDER 15 â€“ TERAMO
FC GAETANO BONOLIS TERAMO
CAMPIONATO UNDER 15 â€“ AVEZZANO
SCACCO MATTO TAGLIACOZZO
CAMPIONATO UNDER 17 â€“ CHIETI
VILLA 2015
CAMPIONATO UNDER 17 â€“ PESCARA
SPOLTORE CALCIO
CAMPIONATO UNDER 17 â€“ TERAMO
FC GAETANO BONOLIS TERAMO
CAMPIONATO UNDER 17 â€“ AVEZZANO
GYMNOPEDIE
CAMPIONATO UNDER 19 â€“ CHIETI
SAN SALVO CALCIO
CAMPIONATO UNDER 19 â€“ Lâ€™AQUILA
CELANO CALCIO
CAMPIONATO UNDER 19 â€“ PESCARA
LETTESE
CAMPIONATO UNDER 19 â€“ TERAMO
MIANO
CAMPIONATO UNDER 19 â€“ REGIONALE
CAPISTRELLO
CAMPIONATO UNDER 17 â€“ REGIONALE
VIRTUS VASTO CALCIO
CAMPIONATO UNDER 16 â€“ REGIONALE
BACIGALUPO VASTO MARINA
CAMPIONATO UNDER 15 â€“ REGIONALE
AVEZZANO CALCIO
CAMPIONATO UNDER 14 â€“ REGIONALE
DELFINO PESCARA 1936
CAMPIONATO UNDER 19 â€“ C5 â€“ REGIONALE
FUTSAL VASTO
CAMPIONATO UNDER 17 â€“ C5 â€“ REGIONALE
CASTELLAMARE PESCARA NORD
CAMPIONATO UNDER 15 â€“ C5 â€“ REGIONALE
RIVER CHIETI 65
CAMPIONATO AMATORI â€“ LANCIANO
IL GOLFO CALCIO VASTO
CAMPIONATO AMATORI â€“ AVEZZANO
AMATORI CALCIO PESCINA
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA â€“ CHIETI
FARA SAN MARTINO
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA â€“ Lâ€™AQUILA
PESCASSEROLI
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA â€“ PESCARA
CATIGNANO VICOLI
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA â€“ TERAMO
HADRANUS CALCIO
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA â€“ VASTO
REAL SAN GIACOMO
CAMPIONATO SERIE D â€“ C5 â€“ Lâ€™AQUILA
CASTELVECCHIO BRIGANTI C5
CAMPIONATO SERIE D â€“ C5 â€“ PESCARA
SGT SPORT SSD
CAMPIONATO SERIE D â€“ C5 â€“ TERAMO
REAL PESCARA C5
CAMPIONATO SERIE D â€“ C5 â€“ VASTO
TORREVECCHIA C5
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA â€“ GIR. A
LIONS VILLA
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA â€“ GIR. B
CANISTRO
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA â€“ GIR. C
POLISPORTIVA VACRI
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA â€“ GIR. D
VILLANOVA FOOTBALL CLUB
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA â€“ GIR. E
ATLETICO GIULIANOVA
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA â€“ GIR. F
DRAGHI SAN LUCA
CAMPIONATO SERIE C2 â€“ C5 â€“ GIR. A
MAGNIFICAT CALCIO A 5
CAMPIONATO SERIE C2 â€“ C5 â€“ GIR. B
ASSIXTA FUTSAL RIPA
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA â€“ GIR. A
SAN BENEDETTO VENERE
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA â€“ GIR. B
S. VITO 83 L.D.N.
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA â€“ GIR. C
LORETO APRUTINO
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA â€“ GIR. D
FAVALE 1980
CAMPIONATO PROMOZIONE â€“ GIR. A
OVIDIANA SULMONA
CAMPIONATO PROMOZIONE â€“ GIR. B
SANTEGIDIESE 1948
CAMPIONATO PROMOZIONE â€“ GIR. C
UNION FOSSACESIA CALCIO
CAMPIONATO ESPORT
CITTAâ€™ DI CHIETI
CAMPIONATO CALCIO PARALIMPICO â€“ LIVELLO 1
PERCORSI
CAMPIONATO CALCIO PARALIMPICO â€“ LIVELLO 3
ACCADEMIA BIANCAZZURRA
MIGLIOR ALLENATORE C5 SERIE C1
MASSIMO SIMIGLIANI
MIGLIOR ALLENATORE C5 SERIE C FEMMINILE
VALENTINA MAIONE
MIGLIOR ALLENATORE ECCELLENZA MASCHILE
LUCIANO CERASI
MIGLIOR ALLENATORE ECCELLENZA FEMMINILE
PASQUALE DE SANTIS
MIGLIOR GIOCATORE C5 SERIE C1
IVAN ALVES JUNIOR
MIGLIOR GIOCATRICE C5 SERIE C FEMMINILE
CAMILLA MASCIULLI
MIGLIOR GIOCATORE ECCELLENZA MASCHILE
RIBERITO DOS SANTOS MATEUS
MIGLIOR GIOCATRICE ECCELLENZA FEMMINILE
GIULIA FUSCO
CAMPIONATO SERIE C1 â€“ C5
SULMONA FUTSAL
CAMPIONATO SERIE C FEMM â€“ C5
ES CHIETI CALCIO A 5
CAMPIONATO ECCELLENZA MASCHILE
AVEZZANO CALCIO
CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE
CANTERA ADRIATICA PESCARA
PREMIO SPECIALE PIERLUGI DI BERARDINO â€“ CALCIATORE
LORENZO PESCHETOLA
PREMIO SPECIALE PIERLUGI DI BERARDINO â€“ DIRIGENTE
FILIPPO ANTONELLI AGOMERI
Foto dalla pagina Facebook LND Abruzzo