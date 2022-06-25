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Tutti i premiati del Gran GalÃ  del calcio abruzzese

redazione
Sport
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Tutti i premi del Gran GalÃ  del calcio abruzzese, di scena ieri sera nella bella cornice di Piazza del Duomo ad Atri.

CAMPIONATO UNDER 15 â€“ CHIETI
ORTONA CALCIO

CAMPIONATO UNDER 15 â€“ PESCARA
SPOLTORE CALCIO

CAMPIONATO UNDER 15 â€“ TERAMO
FC GAETANO BONOLIS TERAMO

CAMPIONATO UNDER 15 â€“ AVEZZANO
SCACCO MATTO TAGLIACOZZO

CAMPIONATO UNDER 17 â€“ CHIETI

VILLA 2015

CAMPIONATO UNDER 17 â€“ PESCARA
SPOLTORE CALCIO

CAMPIONATO UNDER 17 â€“ TERAMO
FC GAETANO BONOLIS TERAMO

CAMPIONATO UNDER 17 â€“ AVEZZANO

GYMNOPEDIE

CAMPIONATO UNDER 19 â€“ CHIETI
SAN SALVO CALCIO

CAMPIONATO UNDER 19 â€“ Lâ€™AQUILA
CELANO CALCIO

CAMPIONATO UNDER 19 â€“ PESCARA

LETTESE

CAMPIONATO UNDER 19 â€“ TERAMO

MIANO

CAMPIONATO UNDER 19 â€“ REGIONALE

CAPISTRELLO

CAMPIONATO UNDER 17 â€“ REGIONALE
VIRTUS VASTO CALCIO

CAMPIONATO UNDER 16 â€“ REGIONALE
BACIGALUPO VASTO MARINA

CAMPIONATO UNDER 15 â€“ REGIONALE
AVEZZANO CALCIO

CAMPIONATO UNDER 14 â€“ REGIONALE
DELFINO PESCARA 1936

CAMPIONATO UNDER 19 â€“ C5 â€“ REGIONALE

FUTSAL VASTO

CAMPIONATO UNDER 17 â€“ C5 â€“ REGIONALE
CASTELLAMARE PESCARA NORD

CAMPIONATO UNDER 15 â€“ C5 â€“ REGIONALE

RIVER CHIETI 65

CAMPIONATO AMATORI â€“ LANCIANO
IL GOLFO CALCIO VASTO

CAMPIONATO AMATORI â€“ AVEZZANO
AMATORI CALCIO PESCINA

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA â€“ CHIETI
FARA SAN MARTINO

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA â€“ Lâ€™AQUILA

PESCASSEROLI

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA â€“ PESCARA

CATIGNANO VICOLI

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA â€“ TERAMO

HADRANUS CALCIO

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA â€“ VASTO
REAL SAN GIACOMO

CAMPIONATO SERIE D â€“ C5 â€“ Lâ€™AQUILA
CASTELVECCHIO BRIGANTI C5

CAMPIONATO SERIE D â€“ C5 â€“ PESCARA

SGT SPORT SSD

CAMPIONATO SERIE D â€“ C5 â€“ TERAMO
REAL PESCARA C5

CAMPIONATO SERIE D â€“ C5 â€“ VASTO
TORREVECCHIA C5

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA â€“ GIR. A

LIONS VILLA

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA â€“ GIR. B

CANISTRO

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA â€“ GIR. C

POLISPORTIVA VACRI

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA â€“ GIR. D
VILLANOVA FOOTBALL CLUB

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA â€“ GIR. E
ATLETICO GIULIANOVA

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA â€“ GIR. F

DRAGHI SAN LUCA

CAMPIONATO SERIE C2 â€“ C5 â€“ GIR. A
MAGNIFICAT CALCIO A 5

CAMPIONATO SERIE C2 â€“ C5 â€“ GIR. B
ASSIXTA FUTSAL RIPA

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA â€“ GIR. A
SAN BENEDETTO VENERE

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA â€“ GIR. B

S. VITO 83 L.D.N.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA â€“ GIR. C

LORETO APRUTINO

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA â€“ GIR. D

FAVALE 1980

CAMPIONATO PROMOZIONE â€“ GIR. A
OVIDIANA SULMONA

CAMPIONATO PROMOZIONE â€“ GIR. B
SANTEGIDIESE 1948

CAMPIONATO PROMOZIONE â€“ GIR. C
UNION FOSSACESIA CALCIO

CAMPIONATO ESPORT
CITTAâ€™ DI CHIETI

CAMPIONATO CALCIO PARALIMPICO â€“ LIVELLO 1

PERCORSI

CAMPIONATO CALCIO PARALIMPICO â€“ LIVELLO 3
ACCADEMIA BIANCAZZURRA

MIGLIOR ALLENATORE C5 SERIE C1
MASSIMO SIMIGLIANI

MIGLIOR ALLENATORE C5 SERIE C FEMMINILE

VALENTINA MAIONE

MIGLIOR ALLENATORE ECCELLENZA MASCHILE

LUCIANO CERASI

MIGLIOR ALLENATORE ECCELLENZA FEMMINILE

PASQUALE DE SANTIS

MIGLIOR GIOCATORE C5 SERIE C1
IVAN ALVES JUNIOR

MIGLIOR GIOCATRICE C5 SERIE C FEMMINILE

CAMILLA MASCIULLI

MIGLIOR GIOCATORE ECCELLENZA MASCHILE
RIBERITO DOS SANTOS MATEUS

MIGLIOR GIOCATRICE ECCELLENZA FEMMINILE

GIULIA FUSCO

CAMPIONATO SERIE C1 â€“ C5
SULMONA FUTSAL

CAMPIONATO SERIE C FEMM â€“ C5
ES CHIETI CALCIO A 5

CAMPIONATO ECCELLENZA MASCHILE
AVEZZANO CALCIO

CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE
CANTERA ADRIATICA PESCARA

PREMIO SPECIALE PIERLUGI DI BERARDINO â€“ CALCIATORE

LORENZO PESCHETOLA

PREMIO SPECIALE PIERLUGI DI BERARDINO â€“ DIRIGENTE

FILIPPO ANTONELLI AGOMERI

Foto dalla pagina Facebook LND Abruzzo

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