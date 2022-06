Inaugurato Abruzzo Sauro, il parco dei dinosauri in carne ed ossa

Per tutti i bambini appassionati di dinosauri un’idea di vacanza emozionante in Abruzzo con il parco tematico per ragazzi, bambini e famiglie. Nella provincia di Teramo a Notaresco, nel parco di Simon Bolivar è stato inaugurato “Abruzzo Sauro: dinosauri in carne ed ossa” che sarà possibile visitare gratuitamente fino al 25 settembre.

Sono presenti oltre dodici specie di dinosauri differenti, alti fino a dodici metri tra sentieri immersi nella natura, che insieme a una musica di sottofondo renderanno ancora più affascinante la visita.

I modelli sono realizzati in fibra di vetro dall’Azienda leader nel settore Geo Model con un finanziamento regionale, rappresentano fedelmente, in scala 1 a 1 quella che era la fisionomia dei dinosauri.

Il borgo medioevale di Notaresco, arroccato sulla collina a due passi dal mare, è cresciuto notevolmente, sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo, portandolo ad essere una delle mete abruzzesi più frequentate per coloro che sono alla ricerca di storia e tradizioni.