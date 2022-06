Estate vastese, oltre 250 eventi in calendario e consegnate le bandiere blu

È stato presentato dal sindaco Francesco Menna, da tutta la Giunta e dal Presidente del Consiglio Comunale, ai giardini d’Avalos, il calendario degli eventi estivi del Comune di Vasto e sono state consegnate le bandiere blu.

Il sindaco ha sottolineato come i tantissimi eventi rendono il cartellone estivo molto ricco di musica, spettacoli, eventi culturali e sportivi, dimostrando il grande lavoro di tutta la giunta che è riuscita a creare collaborazione con le associazioni culturali, musicali, con oltre 250 eventi.

Il vicesindaco e assessore al Turismo Licia Fioravante ha evidenziato come sia stato importante la collaborazione di tutti gli assessori per creare il grande contenitore estivo, molto variegato, in divenire, che sarà ancora ulteriormente arricchito. Per la prima volta sarà un calendario digitale e con Qr Code che consentirà di avere sotto controllo giorno per giorno la ricca progettualità programmata che tiene conto delle esigenze della famiglia, dei giovani e dei giovanissimi, con un ricco ventaglio anche di nomi dello spettacolo. Tra questi: Jova Beach Party 2, Elisa, Extraliscio, Elio, Luchè, Branduarti, Katia Ricciarelli, Pippo Franco, Buffa, Gabriele Cirilli, Teo Teocoli.

L’assessore alla Cultura, al Welfare e all’Inclusione Sociale, Nicola Della Gatta ha evidenziato come sia stato importante l’ausilio entusiastico del terzo settore con le associazioni culturali, musicali e delle parrocchie della città. Sono state coinvolte 20 associazioni, ci saranno 16 esposizioni d'arte, vari concerti con la collaborazione di 9 cori cittadini e della Scuola Civica Musicale. Torneranno i Concerti di Mezzanotte, il Premio Vasto d'arte contemporanea, il Toson d'oro, Vastophil e tanti altri appuntamenti di carattere culturale, concertistico, dimostrando l’importanza della sinergia tra i vari attori e come Vasto diventa ancora una volta protagonista di generosità, solidarietà e inclusione.

L’assessora alle Politiche Giovanili, al Patrimonio e ai Servizi Civici, Paola Cianci, ha espresso grande soddisfazione per il ricco calendario di eventi estivi. Ci sarà la 7° edizione del Festival Dal Basso, sempre alla Villa Comunale dal 31 luglio al 1 agosto, con la collaborazione della Consulta giovanile. L’evento quest’anno sarà preceduto da una rassegna dedicata al consumo critico, con le associazioni che si occupano della promozione dello sviluppo sostenibile, contro ogni forma di spreco, per la sensibilizzazione contro ogni forma di spreco. Inoltre, sempre presso la Villa comunale il 5 e 6 agosto si svolgerà Patate Bollenti Festival, proposto dall'omonimo collettivo intersezionale trans femminista composto da un gruppo di donne e soggettività LGBTQI+ che tratterà il tema dell'interconnessione tra le diverse oppressioni come quella di genere, razza, classe, orientamento sessuale, disabilità attraverso incontri, laboratori seguiti da dj set. Ha espresso inoltre grande soddisfazione per il Registro dei Giovani Artisti, un albo aperto all’iscrizione di ragazze e ragazzi, che desiderano promuoversi e collaborare in campo artistico con le iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale.

L’assessore alla Pianificazione Urbanistica, ai Servizi Manutentivi e ai Servizi Informatici ai Servizi Manutentivi, Alessandro D’Elisa ha evidenziato l’importanza di attivare tutte le risorse con un grande impegno di tutti.

L’assessora all’Istruzione, allo Sviluppo Economico e alla Transizione Digitale, Anna Bosco ha parlato delle tante iniziative del calendario come il Festival dello street food in programma dal 24 giugno, i mercatini di fine luglio e di altre iniziative che richiamano ad un turismo ispirazionale, per la riqualificazione urbana con l’incontro con persone, enti, esperti che evidenziano una storia di cambiamento da raccontare, come la Nuova Direzione Didattica che il 24 giugno inaugura il progetto di riqualificazione della balconata di Viale Dalmazia a Vasto Marina con il lavoro realizzato dagli alunni della scuola Aniello Polsi.

L’assessore allo Sport, alla Smart City e alla Sicurezza, Carlo Della Penna ha parlato dei tornei regionali e nazionali di calcio che ci sono stati e dei tornei di pallavolo appena svolti ma anche dell’appuntamento a settembre al PalaBcc con l’importante torneo europeo Under 20 di pallavolo e l’appuntamento con Federico Buffa, il 24 luglio in “Italia Mundial”.

“Abbiamo fatto una scelta importante”, ha detto l’assessore all’Ambiente, all’Ecologia e ai Tributi Comunali, Gabriele Barisano, “quella di unire due eventi: il cartellone degli eventi estivi e la consegna della bandiera blu, per sottolineare come il turismo è legato a tutti i settori.”

Il Presidente del Consiglio comunale, Marco Marchesani ha annunciato l’importante visita in città del sindaco di Perth il prossimo 29 giugno.

Al termine della presentazione del calendario degli eventi estivi c’è stata la cerimonia della bandiera blu, un riconoscimento prestigioso per la Città di Vasto che ha detto il sindaco testimonia la bellezza del territorio, il mare pulito, i progetti di educazione ambientale, la qualità ambientale delle acque, la cura delle spiagge e delle aree circostanti, fino ai servizi per una balneazione sicura. Uno strumento di garanzia per la nostra città, ma soprattutto per i turisti, che insieme alla bandiera verde e gialla rendono ancora più attrattiva la nostra città.