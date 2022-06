Nuovo primario di Geriatria, nel 'mirino' le scelte di Schael

Menna - Con la nomina della dott.ssa Maria De Laurentiis, a Direttore dell'Unità operativa complessa di Geriatria dell'Ospedale San Pio di Vasto, arriva l'ennesimo schiaffo ai medici del nosocomio vastese. Ancora una volta le logiche partitiche hanno prevalso sull'esito della graduatoria del concorso pubblico, che ha visto la dott.ssa Claudia Sacchet eccellere di gran lunga sulla terza con un distacco di ben 16 punti. Ciò è inaccettabile ed incomprensibile.

Esprimo massima solidarietà alla dott.ssa Sacchet. A lei va tutto il mio affetto e la mia vicinanza per la grave scorrettezza e per totale mancanza di rispetto ricevuta. Spiace constatare come ancora una volta, dopo quello accaduto settimane fa al Dott. Levantesi, il centrodestra abbia praticamente stralciato il concorso facendo nominare la terza in graduatoria. Il San Pio di Vasto e le sue eccellenze sono state ancora una volta mortificate da parte di una Regione a guida centrodestra, che oltre ad essere inconcludente sul piano operativo, continua con la logica della spartizione delle poltrone. Questo modo di fare politica è aberrante. Mi chiedo solo dove siano gli esponenti regionali eletti nel Vastese, che tanto "rumore" hanno fatto quando erano all'opposizione, e che oggi invece sono sempre più lontani dalla salvaguardia delle nostre professionalità.

Condivido appieno la richiesta di accesso agli atti presentata dal Consigliere regionale e capogruppo del Pd Silvio Paolucci.

Smargiassi - “Ancora una volta nella Asl 2 va in scena il teatro dell'assurdo. Se il direttore Schael ha intenzione di continuare a fare politica sulla pelle dei professionisti del San Pio di Vasto si sbaglia di grosso. Il caso sarà posto sotto la lente d'ingrandimento della Commissione Vigilanza di Regione Abruzzo.

“Assistiamo oggi a una scelta che ha probabilmente una matrice più politica che altro. Del resto la stessa cosa si è verificata sulla scelta del direttore di Cardiologia, dove il secondo è passato avanti al primo per requisiti non specificati nel bando. Ora basta! I professionisti del San Pio non possono essere scavalcati ogni volta sulla base di scelte arbitrarie che mortificano decenni di sacrifici per portare avanti il servizio nell'ospedale nonostante le numerose mancanze della direzione sanitaria. Questa storia deve finire. Ogni criterio di scelta necessario all'ottenimento dell'incarico deve essere inserito nel bando fin dal principio e non aggiunti in corso d'opera. Non possiamo trovarci di fronte a uno svilimento del principio di correttezza e di merito a cui la sanità pubblica dovrebbe sempre puntare.

Altrimenti come si può ancora chiedere ai nostri figli di studiare perché venga loro riconosciuto il merito, se poi a chiusura di un bando vince il secondo se non addirittura il terzo? Come si può chiedere sacrifici al personale medico se poi lo si umilia scavalcandolo con nomine che è necessario "giustificare"?

Sono domande che meritano risposta anche perché, se pur nella sfera della legalità, c'è un principio di merito, correttezza e trasparenza che deve essere assolutamente tenuto in considerazione.